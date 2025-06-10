Yaz ayında çok kullanılan bu klima türü o ülkede acil toplatılıyor! Sağlığı ciddi tehdit ediyor: 17 kişi hastalandı

ABD’de milyonlarca hanede kullanılan pencere tipi klimalar, ciddi bir sağlık tehdidi nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), bu klimaların drenaj sorunları nedeniyle küf oluşumuna yol açtığını ve şu ana kadar 152 müşterinin küf şikayetinde bulunduğunu bildirdi.

BU CİHAZLAR, MODERN TASARIMLARIYLA POPÜLERDİ

Daha da endişe verici olan, bu cihazlar yüzünden 17 kişinin hastalandığı rapor edildi. Yaklaşık 22 inç genişliğinde ve 14 inç yüksekliğindeki beyaz klimalar, 8.000, 10.000 ve 12.000 BTU kapasite seçenekleriyle Çin ve Tayland’da üretildi. Uzaktan kumanda ve bazı modellerde mobil uygulama kontrolü gibi özelliklere sahip cihazlar, modern tasarımlarıyla popülerdi.

KÜFÜN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ TEHLİKELERİ

Klimalardaki drenaj sorunu, su birikmesine yol açarak küf oluşumu için ideal bir ortam yaratıyor. Uzmanlar, biriken suyun yeterince hızlı tahliye edilememesinin küf sporlarının çoğalmasına neden olduğunu belirtiyor. Küf, özellikle astım, akciğer hastalıkları veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi riskler taşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, küfe maruz kalmak burun tıkanıklığı, hırıltı, göz ve ciltte kaşıntı, yorgunluk gibi belirtilere yol açabilir. Ağır vakalarda ise ateş ve nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunları görülebilir.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Federal yetkililer, tüketicilere bu klimaları derhal kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu. Etkilenen müşteriler, satın alma tarihine ve cihaz modeline bağlı olarak ücretsiz onarım veya para iadesi talep edebilir. Para iadesi için cihazın ücretsiz kargoyla iade edilmesi ya da fişten çekilmiş halde kablonun kesildiğini gösteren bir fotoğraf sunulması gerekiyor. CPSC, tüketicilerin sağlıklarını korumak için hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

CPSC ve uzmanlar, küf riskinin ciddiye alınması gerektiğini ve özellikle hassas grupların bu cihazları kullanmaktan kaçınması gerektiğini belirtiyor. Şu an için geri çağırma sürecinin kapsamı netleşmese de, milyonlarca cihazın bu sorundan etkilendiği tahmin ediliyor. Tüketicilerin, cihazlarının model numaralarını kontrol ederek resmi geri çağırma bildirimlerini takip etmeleri öneriliyor.