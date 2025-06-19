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Yaz ayında kalbinize dikkat! Kalbiniz sıcaklara hazır mı? Kalp krizi riskine karşı önlem alın: "Bazı kişilerde ‘sessiz kalp krizi’ görülebilir"

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, kalp sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Müjgan Tek, aşırı sıcakların vücutta sıvı kaybına yol açarak kanın yoğunlaşmasına, kalbin daha fazla çalışmasına ve kalp krizi riskinin artmasına neden olabileceğine dikkat çekti. Kalp krizi hakkında önemli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Tek, özellikle risk grubundaki bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yaz ayında kalbinize dikkat! Kalbiniz sıcaklara hazır mı? Kalp krizi riskine karşı önlem alın: "Bazı kişilerde ‘sessiz kalp krizi’ görülebilir"

Kalp krizinin temel nedeninin damar sertliği (ateroskleroz) olarak bilinen damar içi yağ birikimleri olduğunu hatırlatan Tek, bu süreci hızlandıran başlıca risk faktörlerini "Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri, ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü, obezite ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve stres" olarak sıraladı.

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"SICAK ÇARPMASI KALP ÇARPINTISINA YOL AÇABİLİR"

Özellikle yaz aylarında sıcak havanın da kalp sağlığını olumsuz etkilediğinin altını çizen Doç. Dr. Tek "Sıcak hava vücudun ısı düzenleme mekanizmalarını zorlayıp kalp atışlarını hızlandırabilir. Kan damarları vücut sıcaklığını dengelemek için genişler, böylece kalp daha fazla kan pompalamaya başlar. Bu durum, özellikle sıcak çarpması veya dehidrasyon gibi faktörlerle birleştiğinde kalp çarpıntısına yol açabilir" dedi.

Aşırı sıcaklık ve nem artışıyla birlikte vücudun terleme yoluyla sıvı kaybına uğradığını; bunun da kanın yoğunlaşması, kalbin yükünün artması ve kalp krizine yol açabildiğini sözlerine ekledi.

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"BAZI KİŞİLERDE ‘SESSİZ KALP KRİZİ’ GÖRÜLEBİLİR"

Kalp krizinin belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Tek, bazı kişilerde ‘sessiz kalp krizi’ görülebileceğini; özellikle kadın ve yaşlılarda farklı semptomların da gözlemlenebileceğini ifade etti. Bununla birlikte en yaygın belirtilerin göğüs ortasında baskı, sıkışma, sol kola, boyuna, çeneye veya sırta yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı ile baygınlık hissi olduğunu söyledi. Bu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden 112 Acil Servis’i aramaları konusunda uyarıda bulunan Doç. Dr. Tek, "Kalp krizinde erken müdahale, kalp kasının zarar görmesini azaltır ve hayat kurtarır. Kendi imkanlarınızla hastaneye gitmek zaman kaybına ve daha kötü sonuçlara neden olabilir" diye konuştu.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tek, "Az tuzlu, az yağlı, bol sebze meyve içeren diyetler ile sağlıklı beslenilmeli. Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmak, örneğin haftada en az 150 dk egzersiz yapmak, alkol kullanımını sınırlamak gerekir. Meditasyon ve nefes egzersizleri gibi stres yönetimi tekniklerini uygulamak iyi olabilir. Ayrıca kalp krizi belirtilerinin öğrenilip çevreyle paylaşılması da fayda sağlar" dedi.

"DÜZENLİ DOKTOR KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN"

Bazı bireylerde kalp krizi önceden hiçbir belirti vermediği için sağlıklı görünen bireylerin bile risk altında olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Tek, bu nedenle de düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemek gerektiğini dile getirdi. Tansiyon, şeker ve kolesterol düzeylerinin takip edilmesini, sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesini tavsiye etti. Sigaranın kalp krizi riskini 2-4 kat arttırdığına işaret eden Tek, sigaranın mutlaka bırakılması gerektiğini söyledi

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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