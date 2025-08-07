Yaz aylarında artan bu tehlikeye karşı dikkat: Sıcak hava ve klima burnunuzu kanatabilir! Burun kanamasına nasıl müdahale edilir?

Burun kanaması, özellikle yaz aylarında oldukça sık rastlanan ancak endişe verici gibi görünse de genellikle ciddi olmayan bir durum olduğu biliniyor. Burun içindeki kılcal damarlar oldukça hassas olduğu, sıcak hava, kuru ortam, burna darbe alınması, karıştırılması ya da tansiyon yükselmesi gibi nedenlerle kolayca kanayabildiği belirtildi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, burun kanamalarının yüzde 90'ının hafif seyirli olup genellikle kendiliğinden geçtiğini, yaklaşık yüzde 10'unun ise tansiyon yükselmesi gibi ciddi sorunların habercisi olabileceğine dikkat çekerek uyarı ve önerilerde bulundu.

"ARKA BURUN KANAMALARI DAHA ŞİDDETLİ OLABİLİR VE TIBBİ MÜDAHALE GEREKTİREBİLİR"

Burun kanamalarının ‘ön burun kanaması’ ve ‘arka burun kanaması’ olarak ikiye ayrıldığını kaydeden Arslanhan, "Burnu besleyen damarların burun deliğine yaklaşık 1 santim uzakta olması sebebiyle, travma, bir cisim veya parmak sokulması, mukoza kuruluğu gibi lokal nedenlerle oluşan kanamalar ön burun kanamaları olarak tanımlanır. Genellikle daha hafif ve kolay kontrol altına alınabilen bu tür kanamalar, toplumda en sık görülen burun kanaması tipidir. Öte yandan, arka burun kanamaları ise burnun daha derin bölgelerindeki damarların çatlamasıyla ortaya çıkar ve genellikle ileri yaşlarda, yüksek tansiyon veya kafa içi tümörler gibi altta yatan sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişir. Arka burun kanamaları daha şiddetli olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir" dedi.

"KLİMA KULLANIMI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen klimaların ortam havasını kurutarak solunan havanın da nem oranını düşürdüğüne dikkat çeken Dr. Arslanhan, "Bu durum, burun mukozasının kurumasına ve yüzeysel damarların hassaslaşarak çatlamasına neden olabilir. Sonuç olarak burun kanamaları meydana gelebilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için klimalar bilinçli kullanılmalı; bulunduğunuz ortam zaman zaman havalandırılmalı ve nem dengesi korunmalıdır. Özellikle klima kullanılan odalarda pencerenin bir miktar açık bırakılması, hava sirkülasyonu ve nem açısından fayda sağlar. Burun kanamasını önlemek amacıyla, burun içinde kuruluk hissedildiğinde nemlendirici burun damlaları kullanılabilir. Gün içinde yeterli miktarda su tüketmek de mukozanın nemli kalmasına yardımcı olur. Burun temizliği sırasında aşırı ve sert sümkürme hareketlerinden kaçınılmalıdır. Ayrıca, özellikle hipertansiyon hastalarının hava sıcaklığının yüksek olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmamaları, burun kanaması riskini azaltmak açısından uygun olacaktır" dedi.

BURUN KANAMASINA NASIL MÜDAHALE EDİLMELİDİR?

Dr. Arslanhan, burun kanamalarının endişe verici gibi görünse de çoğu olayda korkulacak bir durum bulunmadığını tedavisinin ise genellikle basit müdahaleler ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Arslanhan, böyle bir durumda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sakin olun. Panik yapmak kanamanın artmasına neden olabilir.

Başınızı öne doğru eğin. Bu, kanın boğaza akmasını ve mide bulantısını engeller.

Burun kanatlarını parmaklarınızla sıkın.

Her iki burun deliğini nazikçe bastırarak 5-10 dakika boyunca sıkın.

Ağzınızdan nefes alın. Kanama durana kadar ağızdan nefes almaya devam edin.

Soğuk uygulama yapın. Burnun üzerine veya enseye soğuk kompres koymak damarları büzerek kanamayı durdurmaya yardımcı olabilir.

Kanama durduktan sonra burnunuzu temizlemeyin.

Kan pıhtısını çıkarmak yeni bir kanamaya yol açabilir.

Kanamanın 15-20 dakikadan fazla devam etmesi veya kanın ağızdan gelmesi halinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Sürekli ya da tekrarlayan burun kanamaları altta yatan bir hastalığın habercisi olabilir."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır