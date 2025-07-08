Yaz aylarında bunlara dikkat! Sıcak havalarda alınması gereken önlemler: "Sıcak çarpması hayati tehlike oluşturabilir"

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yükselen nem oranları, özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sebeple; özellikle risk grubundakilerin, aşırı sıcaklara karşı dikkatli olması hayati önem taşımaktadır. Sıvı kaybının önlenmesi, güneşten korunma, dengeli beslenme ve serin ortamlarda bulunma gibi bazı basit önlemlerle riski büyük ölçüde azaltmak mümkündür.

SU KAYBI VE SICAK ÇARPMASINA DİKKAT!

Sıcak çarpması, yaz aylarında en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Aşırı sıcak ve yüksek nem, vücudun ısı dengesini bozarak su/mineral kaybına (dehidrasyon) ve sıcak çarpmalarına neden olabilmektedir.

Yüksek ateş, baş ağrısı, sersemlik, bilinç kaybı, mide bulantısı, kusma, hızlı kalp atışı ve nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünde kişinin ivedilikle serin bir alana taşınması ve sonrasında bir sağlık kuruluşuna başvurulması, erken müdahale açısından büyük önem taşımaktadır.

AŞIRI SICAKLARDA SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla fazla miktarda su ve mineral kaybetmekte; bu durum dehidrasyona (susuz kalma) yol açarak halsizlik, baş dönmesi ve bayılma gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle aşırı sıcak havalarda kaybedilen su ve mineralleri dengelemek için günde en az 2,5–3 litre su içilmeli; çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içecekler tercih edilmelidir.

GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUNMALI

Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılması gerekiyorsa, geniş kenarlı şapka takılmalı, UV (ultraviyole) korumalı güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Açık renkli, pamuklu ve bol giysiler tercih edilmeli; güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır.

ORTAM ISISI KONTROL ALTINDA TUTULMALI

Vücut ısısını dengelemek için ortam sıcaklığı kontrol edilmelidir. Evler ve iş yerleri sabah ve akşam saatlerinde havalandırılmalı, oda sıcaklığı 24–27 derece arasında tutulmalıdır.

SU ORANI YÜKSEK GIDALAR TERCİH EDİLMELİ

Sıcak havalarda sindirim sistemi daha yavaş çalıştığı için beslenme alışkanlıkları hava sıcaklıklarına göre düzenlenmelidir. Aşırı sıcak havalarda ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalı; taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Öğünler, küçük porsiyonlar hâlinde ve sık aralıklarla tüketilmelidir. Salatalar ile karpuz, kavun gibi su oranı yüksek besinler özellikle tercih edilmelidir.

YOĞUN FİZİKSEL AKTİVİTELER RİSK OLUŞTURABİLİR

Aşırı sıcak ve nemli havalarda yapılan egzersizler vücudu zorlayabilmekte ve kalp üzerinde aşırı yük oluşturabilmektedir. Bu nedenle yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Fiziksel aktiviteler sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalı; egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmelidir.