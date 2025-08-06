Yaz aylarının korkulu rüyası! Denizler alarm veriyor: 'Et yiyen bakteri' kabusu...

Türkiye'de "et yiyen bakteri" olarak bilinen Vibrio vulnificus kaynaklı ölümlerin olduğuna ilişkin haberlerin çıkması ve halk arasında bu durumun oldukça fazla konuşulmaya başlanması endişeleri de beraberinde getirdi.

Vibrio vulnificus, deniz suyunda doğal olarak bulunan, nadir ama ölümcül olabilen bir bakteri türüdür. Özellikle yaz aylarında ve sıcak, tuzlu sularda (örneğin deniz ve haliçlerde) görülme riski artar.

NERELERDEN BULAŞIR?

Vibrio bir bakteri türüdür. Genellikle çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinden (özellikle midye, istiridye gibi kabuklular) ya da kirli deniz suyuyla temas sonucu bulaşır. Vücuda girdikten sonra hızla çoğalabilir ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, özellikle karaciğer hastalığı olanlarda, ölüm riski daha yüksektir.

Bulaşma durumu, ağız yoluyla çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle (özellikle istiridye), deriden temasla ise kesik, yara ya da çatlak olan cilde kirli deniz suyunun teması ile gerçekleşir. Ayrıca hastalık, deniz ürünlerinin hazırlanması sırasında oluşan küçük kesiklerden de bulaşabilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Her ne kadar enfeksiyonlar nadir görülse de, Vibrio vulnificus genellikle kusma, ishal ve karın ağrısıyla seyreden vibriozis adı verilen bir hastalığa yol açabilir. Ayrıca ciddi cilt enfeksiyonlarına da neden olabilir.

Bakteriyel cilt enfeksiyonunun belirtileri arasında ateş, kızarıklık, ağrı, şişlik, sıcaklık artışı, renk değişikliği ve akıntı yer alıyor.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

(DHA) Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" denildi.