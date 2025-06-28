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Yaz enfeksiyonlarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "En büyük bulaş kaynağı ellerimiz"

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, artan sıcak havalarla birlikte bağırsak enfeksiyonlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, özellikle ellerin en büyük bulaş kaynağı olduğunu vurguladı. Yaz enfeksiyonlarının bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Korkut, basit hijyen kurallarına dikkat ederek bu salgın hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yaz enfeksiyonlarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "En büyük bulaş kaynağı ellerimiz"

Sıcakların bastırmasıyla birlikte bağırsak enfeksiyonlarının adeta bir salgına dönüştüğünü söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, basit önlemlerle yazı sağlıklı geçirmenin yollarını paylaştı.

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"EN BÜYÜK BULAŞ KAYNAĞIMIZ ELLERİMİZ"

Yaz enfeksiyonlarının en sık bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Korkut, “Maalesef bu enfeksiyonları çoğu zaman kendimiz bulaştırıyoruz. En büyük bulaş kaynağımız ellerimiz. Bu yüzden bol su ve sabunla el yıkamak en basit ama en etkili korunma yöntemidir” ifadelerini kullandı.

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BOZULMAYA AÇIK GIDALARA DİKKAT

Sıcak havalarda et, yumurta ve mayonez gibi kolay bozulabilen gıdaların hijyenik koşullarda saklanmamasının sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Korkut, “Özellikle dışarıda tüketilen yiyeceklerin ne koşullarda hazırlandığına emin olmadan tüketmeyin. Saklama koşulları uygun olmayan ürünler zehirlenmelere davetiye çıkarabilir. Yaz enfeksiyonu geçiren sağlıklı bireylerde, istirahat ve bol sıvı tüketiminin çoğu zaman yeterli olur. Ancak ateş, kanlı ishal ya da uzun süren karın ağrısı gibi durumlarda mutlaka bir hekime başvurulmalı” diye konuştu.

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KONTROLSÜZ DİYETLERDEN KAÇININ

Bağırsak sağlığı için bol lifli beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Korkut, özellikle yaz aylarında lif alımının artırılması gerektiğini söyledi. Lifli gıdalar ve su tüketiminin hem bağırsak alışkanlıklarını düzenlediğini hem de toksin atılımını kolaylaştırdığını ifade etti. Prof. Dr. Korkut, yaz aylarında kilo vermek isteyenler için, “Kilo vermek isteyenler mutlaka diyetisyen kontrolünde ilerlemeli. Aç kalmak yerine dengeli beslenmeyi, Akdeniz tipi diyeti ve egzersizi birlikte öneriyoruz” dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon bulaşıcı hastalıklar yaz ayları
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