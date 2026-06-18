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Yaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarm

Türkiye'de yaz mevsimi geldi ama kış henüz bitmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 il için sarı kodlu uyarı verdi. Birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan bazı bölgelerde de kuvvetli rüzgar uyarısı verildi. İşte tüm detaylar...

Yaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarm
Melih Kadir Yılmaz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarm 1

VATANDAŞLAR UYARILDI

Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarm 2

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir haftalık hava durumu tahmin haritası da yayınlandı. Haritaya göre bugün başlayacak yağışlar, cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek.

Yaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarm 3

19 İLDE SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ise şu şekilde: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak, Karabük.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Türkiye meteoroloji genel müdürlüğü
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