Yaz geldi ama kış bitmedi! Meteoroloji uyardı: 19 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir haftalık hava durumu tahmin haritası da yayınlandı. Haritaya göre bugün başlayacak yağışlar, cuma ve cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek.

19 İLDE SARI KODLU UYARI

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ise şu şekilde: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak, Karabük.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.