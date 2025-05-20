Yaz öncesi estetikte zirvede: Fazla yağlara veda zamanı! Liposuction kimlere yapılmaz? Uzmanlar uyarıyor: "Havalar çok ısınmadan yaptırılmalı"

Liposuctionın ne olduğundan bahseden Prof. Dr. Çil, “İstenmeyen vücut bölgelerindeki yağların çok ince kanüller yardımıyla vücuttan alınması işlemidir. İşlem cildin tüm kısımlarına uygulanabilmektedir. Çok sık olarak karın, sırt, bel, kol, uyluk ve çene altına uygulanmaktadır” dedi.

"ÖZEL LİPOSUCTİON KORSELERİ HASTALARA GİYDİRİLMEKTEDİR"

İşlem sonrası bireyi nelerin beklediğine değinen Prof. Dr. Çil, “Liposuction ameliyatından sonra işlem yapılan bölgelerde ödem adı verilen şişmeler meydana gelmektedir. Ameliyat bölgelerinde 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden geçen morarmalar oluşabilmektedir. Ameliyat bölgesindeki şişliklerin azalması ve geçmesi için özel liposuction korseleri hastalara giydirilmektedir. Bu korselerin yüz ve kol bölgesinde yaklaşık 2-3 hafta, karın, bel, sırt ve uyluk bölgelerinde yaklaşık 3-4 hafta süreyle sürekli giyilmesi gerekmektedir” dedi.

İŞLEM PLANLAMA SÜRECİ

Operasyon sürecinin nasıl planladığını anlatan Prof. Dr. Çil, “Ameliyat öncesinde işlemin yapılması planlanan vücut bölgeleri cilt üzerine yapılan çizimlerle belirlenmiş yağ dokusu fazla cilt bölgeleri işaretlenmektedir. İşlem çoğunlukla hasta uyutularak (genel anestezi) altında ameliyat edilmektedir. İşlemin başında yağ alınacak cilt bölgelerine özel solüsyonlar enjekte edilmektedir. Bu solüsyonlar yağ dokusunun daha rahat alınmasını ve hastada işlem sonrası ağrıyla morarmanın azalmasında çok faydalıdır. Liposuction işlemi sırasında kullanılan kanüller, ciltte yapılan 4-5 mm’lik çok küçük kesilerle cilt altı bölgesine yerleştirilmektedir. Böylece ciltte iz kalmasına neden olacak cilt kesileri yapılmasına gerek kalmamaktadır” dedi.

‘İŞLEMLER DAHA KONFORLU HALE GELDİ’

Ameliyat sonrasında genel anesteziyle işlem yapılmış ise, bir gece hastanede kalındıktan sonra taburcu olunabileceğini dile getiren Prof. Dr. Çil, “Anlattığımız işlem standart liposuction işlemidir. 2000’li yıllardan sonra ultrason dalgalarının kullanıldığı vaser liposuction olarak adlandırılan veya lazer ışınlarının dahil edildiği lazer liposakşın işlemleri de yaygın olarak kullanıma girmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile ultrason ve lazer ışınlarının kullanılması, kişilere daha etkili ve daha konforlu liposuction yapabilme imkanını ortaya çıkarmıştır. Bölgesel yağlanmalar ile kişide rahatsızlık oluşturan ve vücut yüzeyinde görüntüsel problemler oluşturan yağ dokularının alınması için liposuction uygun bir cerrahi işlemdir” dedi.

"HAVALAR ÇOK ISINMADAN YAPTIRMAK DAHA UYGUNDUR"

Yaz öncesi dönemde, havalar çok fazla ısınmadan (mayıs-haziran ayları) liposuction işlemini yaptırmanın daha uygun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çil, “Lazer ışınları cilt altı yağ dokusuna verildiğinden, cilde olan etkisi yüzeysel lazer uygulaması gibi olmaz. Yüzeysel cilde olan etkisi cilt altı bölgeye uygulandığı için klasik liposuction işlemi gibi cilt etkisi olur” dedi.

"AŞIRI KİLOLU İNSANLARA UYGULANMAZ"

Dermatolojik açıdan ne gibi riskler olabileceğinden de bahseden Prof. Dr. Çil, “Liposuction işlemi dünyada en fazla yapılan estetik işlemler arasında olup, uygun merkezlerde yeterli deneyimi olan cerrahlar tarafından yapıldığında memnuniyet oranının en yüksek olduğu estetik cerrahi işlemlerden biridir. Uygun kişilere (belli bölgelerde lokal yağ birikimi olan) sağlıklı bireylerde başarılı şekilde gerçekleştirilebilir. İşlem aşırı kilolu bireyler için uygun olmayıp, liposuction dan sonra ciltte sarkmalar ve dalgalı cilt görünümü ortaya çıkabilir. Liposuction işleminin kilo verme yöntemi olarak kullanılması, hayati risklere neden olabilecek komplikasyonlara neden olabilir. Çok fazla yağ dokusunun çekilmesi nedeniyle şişman kişilerde aşırı kan kaybı gibi çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Belli bölgelerde rejim ve spor aktivitelerine rağmen bir türlü verilemeyen lokal yağ birikimine sahip kişiler liposuction işlemi için uygun adaylardır” diye konuştu.

Prof. Dr. Çil, “Sonuç olarak liposuction işlemi her mevsimde yapılabilen; plaja gitmeye yakın dönemde hem kadın hem de erkekler tarafından talep edilebilen bir cerrahi işlemdir.”

"MORARMALARIN OLDUĞU DÖNEMDE GÜNEŞLENMEK UYGUN DEĞİLDİR"

Yaz aylarının yaklaşması ile mayo giyme stresinin de başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Çil, “Mayo giyince vücudumuzdaki özellikle yağlı doku bölgeleri daha fazla rahatsızlık oluşturmaktadır. Daha fit bir görünüm ile plaja gitme isteği insanları liposuction işlemine yönlendirmektedir. Liposuction sonrası cilt morarmalarının geçmesi yaklaşık 2-3 haftalık bir süre gerektirir. Morarmaların olduğu dönemde plaja gidip güneşlenmek uygun değildir. Morarmaların geçip normal cilt görünümü oluştuktan sonra plaja gidilmesi daha uygun olur. Böylece güneş lekelerinin oluşmasının önüne geçilebilir” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır