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Yaz yağmurlarının faydaları nelerdir? Yaz yağmurları nelere iyi gelir?

Yağışlar genel olarak meydana gelme sebeplerine ve şekillerine göre farklı türlerde sınıflandırılmaktadır. Kimi yağışlar dört mevsimde görülebilirken kimisi ise yalnızca tek bir mevsimde görülmektedir. Yaz yağmuru da yalnızca yaz döneminde görülen yağış çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaz yağmurlarının sağlık yönünden öne çıkan pek çok farklı faydası bulunur. Peki, doğal bir ferahlatıcı nitelik taşıyan yaz yağmurlarının faydaları nelerdir ve yaz yağmurları nelere iyi gelir?

Yaz yağmurlarının faydaları nelerdir? Yaz yağmurları nelere iyi gelir?
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Yaz yağmuru nedir?
  • Yaz yağmurlarının faydaları nelerdir?
  • Yaz yağmurları nelere iyi gelir?
  • Yaz yağmurları uzun sürer mi?

Doğada meydana gelen olaylardan biri yağmurlardır. Yaz yağmuru da bir yağış türü olarak bilinmektedir. Yaz yağmurlarının doğanın dengesini düzenlemede de kritik bir etkisi mevcuttur. Genellikle yaz mevsiminin ortalarında görülen bu yağmur türü çok sıcak olan havanın serinlemesini sağlamaktadır. Yağmur suyu bünyesinde genel olarak önemli mineraller yer almaktadır. Bu mineraller bazı sağlık alanlarında önemli yararlar sunmaktadır.

Yaz yağmuru nedir?

Yaz mevsiminde sıcak havanın yüksek nemle buluşması neticesinde oluşan çoğunlukla şiddetli ve olarak görülen yağış türü, yaz yağmuru olarak tabir edilmektedir. Yaygın olarak öğle saatlerinden sonra gökyüzünün bir anda kapanması ve bulutların yoğunlaşmasıyla birlikte kısa süreli ama etkili sağanaklar meydana gelmektedir. Bu yağışlara bazen gök gürültüsü ve yıldırım da eşlik edebilir. Özellikle bu tür yağışlara İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimlerinde daha çok rastlanır.

Yaz yağmurlarının faydaları nelerdir?

Yaz yağmurları sadece doğaya değil, insana ve şehir hayatına da sayısız fayda sunar. Kuraklıkla mücadelede önemli bir rol oynayan yaz yağmurları aynı zamanda atmosferdeki elektrik yükünü azaltır. Bu etkisi insan bedeninde meydana gelen baskının da hafiflemesini sağlar. Ayrıca sıcak havayla birlikte yangın çıkma riski en aza düşer.

Doğada yaşayan her canlı yaz yağmurlarının serinletici etkisinden yararlanır. Bu yarar insanların psikolojisini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda yaz yağmurlarının faydaları şu şekildedir:

  • Toprağın nem dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Barajların su oranının artmasına destek sağlar.
  • Bir yandan bitkileri canlandırır bir yandan da yaprakların kurumasını önler.
  • Yaz yağmurlarının en önemli etkilerinden biri sıcak havayı serinletmesidir.
  • Yazın kavurucu sıcaklarında olası yangın tehlikesinin düşmesini sağlar.
  • Havada var olan kir ve tozların temizlenmesinde etkilidir.
  • İnsan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Atmosferdeki elektrik yükünü azaltma etkisi baş ağrısı gibi durumların görülme sıklığını düşürür.
  • Havadaki nem oranını dengeleyerek cildin kurumasını engeller.
  • Tarımsal faaliyetlerin daha verimli olmasında önemli bir role sahiptir.
  • Doğal sulama ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.
  • Şehirlerde asfalt ve beton yüzeylerin fazla ısınmasını önler.

Yaz yağmurları nelere iyi gelir?

Yaz yağmurları özellikle bunaltıcı havalarda adeta kurtarıcı bir nitelik taşır. Yaz aylarında hava sıcaklığı çok fazla artabilmektedir. Bu durum tüm canlıların bunalmasına neden olabilmektedir. Yaz yağmurları yağmaya başladığında hava serinlediği için canlılar bir nebze de olsa rahat bir nefes alabilmektedir. Baş ağrısı, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi şikâyetlerin azalmasında etkili olan bu yağmurlar, psikolojik yönden de rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

Ayrıca yaz aylarında suya ulaşamayan canlıların yaşamlarını sürdürebilmesinde aktif bir rolü bulunur. Kırsal bölgelerde tarlaları doğal yoldan sulayarak hem üreticiye hem çevreye destek verici bir özelliği vardır. Yaz yağmurları yer altı su kaynaklarının beslenmesine de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Yaz yağmurları uzun sürer mi?

Yaz mevsiminin genellikle ortalarında görülen yaz yağmurları saatlerce süren bir yağış türü değildir. Yaygın olarak 5 dakika ile 30 dakika arasında süren bu yağışların en dikkat çekici özelliği aniden ve şiddetli bir şekilde bastırmasıdır. Gökyüzü aniden bulutlarla kapanır ve ardından hızlı bir şekilde yağış meydana gelir. Akabinde ise bulutlar hızla dağılır ve yeniden güneş yüzünü gösterir.

Yağmurdan sonra yaygın olarak gökkuşağı görülmektedir. Yaz yağmurlarından da sonra bu rengârenk görüntüye rastlamak mümkündür.

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