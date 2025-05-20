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Yazılı Kanyon'da kaybolan üniversiteli gençten acı haber! Saatler sonra cansız bedeni bulundu

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yazılı Kanyon'da kaybolan üniversiteli gençten acı haber! Saatler sonra cansız bedeni bulundu

Olay, Çandır köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (19), arkadaşlarıyla birlikte kanyona geldi.

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SUYA GİRECEKKEN DENGESİNİ KAYBEDİP KAYBOLDU

Suya girmek üzereyken kayalık alanda dengesini kaybederek suya düşen genç, akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, AFAD ekipleri ile Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanyonda hem su yüzeyinde hem de su altında arama kurtarma çalışması başlattı.

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7 SAAT SONRA ACI HABER GELDİ

Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından Muhammet Enes Sarıkaya'nın cansız bedeni kayalıkların 3 metre altında, suyun girdap yaptığı bölgede dalgıçlar tarafından bulundu. Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kanyon
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