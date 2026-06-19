HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yazılım mühendisini darbeden ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yazılım mühendisini darbeden ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Olay anına ait ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin yolunu kestikleri mühendisi darbedip silah çektikleri ve dükkana sokarak şiddete devam ettikleri anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Haziran’da Kapanönü Çarşısı’nda yazılım mühendisi Fatih Ü.’nün (32) 4 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, iş yerinden çıkıp evine gitmekte olan Fatih Ü.’nün yolu, aynı çarşıda esnaf komşusu olan hamburgerci Y.Y., oğlu E.Y., kardeşi B.Y. ve yeğeni B.Y. tarafından kesildi. Alkol aldıkları öne sürülen şüphelilerden B.Y., selamlaşmanın ardından bilinmeyen bir sebeple aniden Fatih Ü.’ye saldırdı. Diğer şüphelilerin de saldırmaya başlaması ile yere düşen Fatih Ü., tekme ve yumruklarla darbedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerin Fatih Ü.’yü bir dükkanın içine sokarak darbetmeye devam ettikleri, bu sırada cep telefonuna el koydukları ve silah ile bıçak çektikleri görüldü. Şüpheliler, bir süre sonra eylemlerine son verdi. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan ve şüphelilerden şikayetçi olan Fatih Ü.’nün burnunda ve kaburgasında kırıklar olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılığın tutuklama talebine rağmen 15 Haziran’da çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Fatih Ü.’nün annesinin olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 1

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 2

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 3

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 4

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 5

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 6

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 7

Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda yeni gelişme: 4 kişi tutuklandı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul önündeki taciz iddiasında serbest bırakılan şüpheliye ev hapsi verildiOkul önündeki taciz iddiasında serbest bırakılan şüpheliye ev hapsi verildi
Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptıDiyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa araç çarptı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

Adalar Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Icardi icralık oldu! Yıllık kirası dudak uçuklattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Marketlerde yeni dönem! Anlık zam yapılabilecek

Marketlerde yeni dönem! Anlık zam yapılabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.