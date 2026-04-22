Yediği cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı: "Zevk, çalışıyorum taksitle ödüyorum"

Kozan ilçesinde 250 bin TL değerindeki aracına yaptığı modifiye nedeniyle daha önce 1 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulanan ve ehliyetine el konulan sürücü, yeniden direksiyon başına geçti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik ekiplerince yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 45 bin TL, araç sahibi için de 45 bin TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

"CEZALAR 1 MİLYON TL'YE ULAŞTI, ÇALIŞIYORUM TAKSİTLE ÖDÜYORUM"

Ceza kesilen O.B. isimli sürücü, bugüne kadar 30'un üzerinde ceza aldığını belirterek, "Modifiyeden 30'dan fazla ceza yedim. Cezalar 1 milyon TL'ye ulaştı. Çalışıyorum, taksitle ödüyorum.

"BU BİR ZEVK"

Bu bir zevk, aracımı seviyorum. Daha önce ehliyetime el konulduğu için bu kez de ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yedim" dedi.

