Yedigöller’de gizli buzlanma otomobili tepetaklak yaptı: 2 yaralı

Yedigöller yolunda sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle virajı alamayan araç, tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan hafta sonu tatili için Yedigöller’e gelen Muhammed L. İ. A.’nın idaresindeki otomobil, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yolda tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan Dilia A. yaralandı. Ters dönen araçtaki 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

