HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yedigöller’de gizli buzlanma otomobili tepetaklak yaptı: 2 yaralı

Yedigöller yolunda sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle virajı alamayan araç, tepetaklak oldu.

Yedigöller’de gizli buzlanma otomobili tepetaklak yaptı: 2 yaralı

Yedigöller yolunda sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle virajı alamayan araç, tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan hafta sonu tatili için Yedigöller’e gelen Muhammed L. İ. A.’nın idaresindeki otomobil, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Yedigöller’de gizli buzlanma otomobili tepetaklak yaptı: 2 yaralı 1

Kontrolden çıkan otomobil, yolda tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan Dilia A. yaralandı. Ters dönen araçtaki 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yedigöller’de gizli buzlanma otomobili tepetaklak yaptı: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Korkutan depremBalıkesir sallanmaya devam ediyor! Korkutan deprem
Yedigöller Milli Parkı’nda minibüs devrildiYedigöller Milli Parkı’nda minibüs devrildi

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.