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Yedikçe acıkan genç, bir oturuşta 15 lahmacun yiyor: "Yemeye başladığımda aç olduğumdan daha aç oluyorum" Evinde 2 aileye yetecek kadar yemek pişiyor!

Elazığ’da yaşayan 18 yaşındaki Veysel Güler, yemek yeme konusundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece 70 kilo olmasına rağmen, bir oturuşta tam 15 lahmacun tüketebilen Güler, yemek yarışmalarında da 110 kiloluk rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği bu iştahlı performans, çevresindekilerin hem ilgisini hem de şaşkınlığını topluyor. Güler, yemek yemenin artık kendisi için bir hobiden öte bir tutku haline geldiğini söylüyor.

Yedikçe acıkan genç, bir oturuşta 15 lahmacun yiyor: "Yemeye başladığımda aç olduğumdan daha aç oluyorum" Evinde 2 aileye yetecek kadar yemek pişiyor!

Elazığ'da yaşayan 70 kilo ağırlığındaki bir genç, iştahıyla dikkat çekiyor. 15 lahmacunu tek başına yiyebilirken yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele ediyor.

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YEMEK YEME HOBİSİ

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Veysel Güler, yemek yeme konusundaki iştahıyla hem ailesini hem çevresindekileri şaşkına çeviriyor. 70 kilo ağırlığında olan Güler, bir oturuşta 15 tane lahmacun yiyor.

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Yemek yarışlarında 110 kiloluk rakipleriyle mücadele eden genç, yemek yemenin kendisi için bir hobiye dönüştüğünü ifade etti.

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"YEMEYE BAŞLADIĞIMDA, AÇ OLDUĞUMDAN DAHA AÇ OLUYORUM"

Yemek yedikçe daha da acıktığını belirten Güler, "70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor. İki lahmacun yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum. İştahım geldikçe geliyor. Ben de yiyorum."

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"110 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ ADAMLARLA YEMEK YARIŞI YAPIYORUZ"

Güler, "Bu şekilde yemek yediğimi görenler benimle yarışmaya giriyorlar. 110 kilogram ağırlığındaki adamlarla yemek yarışı yapıyoruz. Çevredekiler dahil herkes şaşırıyor. Örneğin, evde tavuk veya pasta yapıldığı zaman bir tane aileye yapılır, bir tane de bana yapılır. Bizim evde yemek piştiği zaman iki aileye pişiyormuş gibi oluyor" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Lahmacun açlık
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