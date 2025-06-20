Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki 'Bıçak parası' skandalı gündem olmuştu! İnfial yaratan olayda yeni gelişme... Aralarında profesör de var

İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulunmuştu. Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmiş, bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

'BAĞIŞ' ADI ALTINDA 'BIÇAK PARASI' İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatlarının erkene alındığı ve biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiği saptandı.

ARALARINDA PROFESÖR VE DOÇENTLERİN OLDUĞU 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaklaşık 50 kişinin 10 milyon lira zarara uğradığı ortaya çıkarken, yapılan operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö., Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan profesör M.M. ve doçentler V.E. ile Y.S. gözaltına alındı.

SKANDALDA YENİ GELİŞME! ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Skandal olay Türkiye'nin gündemine otururken, yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 11 kişi bugün adliyeye sevk edildi.