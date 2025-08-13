HABER

Yeğenini beyzbol sopasıyla darp etti! "Beni tahrik etti, dayanamadım"

Adana'da miras anlaşmazlığı kötü bitti! Adana'da yaşadığı yeğeni Mehmet Alpaltun’u (38) beyzbol sopasıyla darbeden Mehmet Alpaltun (55) ile ağabeyleri Osman Alpaltun (65) ve Ramazan Alpaltun (73) gözaltına alındı. Tutuklanan Mehmet Alpaltun’un ifadesinde, "Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp sokakta bulduğum sopayla vurdum" dediği ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde oturan Zeynep Alpaltun’un (58) babası Hasan Alpaltun (85), 2016 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Alpaltun’dan miras kalan Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlası nedeniyle anlaşmazlığa düşen 9 çocuğu arasında husumet başladı.

Alpaltun’un 6 erkek çocuğu, kadınların mirasta haklarının olmadığını belirterek tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşleri Mehmet Alpaltun’un çağırmasıyla notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalıştığını fark eden Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken işi bozunca dayılarıyla tartıştı.

SALDIRI KAMERADA

Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, 9 Ağustos sabahı işe gitmek için evinden çıkıp, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’ndeki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen dayısı Mehmet Alpaltun, başına beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığı darbeyle bilincini yitiren Alpaltun, yere yığıldı.

Dayısı ise yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle dayı Mehmet Alpaltun, kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞINA 15 DİKİŞ ATILDI

Olayı haber alıp durağa gelen ailesi, Mehmet Alpaltun’u otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Mehmet Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Bir süredir dayısının tehditlerine maruz kaldığını belirten Alpaltun, “Rızamızın olmadığını söylediğimde dayılarım, ‘Doğu adetinde kadına miras yok’ dedi. İşe giderken arkamdan sopayla vurup, beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Böyle vicdan olmaz” diye konuştu.

‘MİRAS ANNESİNİN, KENDİNİN Mİ’

Olaya ilişkin çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mehmet Alpaltun ile diğer dayılar Osman Alpaltun ve Ramazan Alpaltun’u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mehmet Alpaltun ifadesinde, “Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp, sokakta bulduğum sopayla vurdum. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Alpaltun, gazetecilere, “Bir uyuşturucu bağımlısının sözüyle ailemizi kötülüyorsunuz. Miras annesinin, kendinin mi” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Alpaltun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Osman ve Ramazan Alpaltun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe eşleşmesi sonrası Benfica'dan gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Canlı yayında mesajları ifşa etti

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Partisinden ve tüm görevlerinden istifa etti! Sert ifadeler...

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryadı katili durdurmadı

