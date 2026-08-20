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"Yeğeniyim" deyip şoförü tehdit etmişti! Süleyman Soylu'dan skandal görüntülere sert açıklama

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Seyir halinde olan bir şehirlerarası otobüste "Soylu'nun yeğeniyim" diyerek şoförü tehdit eden yolcunun görüntüleri gündem oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada şehirlerarası seyir halinde olan bir otobüste bir kadının tehditvari ifadeler kullanarak Süleyman Soylu'nun yeğeni olduğunu öne sürdüğü görüntüler çok konuşuldu.

"SOYLU'NUN YEĞENİYİM" DEYİP TEHDİT ETTİ

Görüntülerde kadının "Aç kapıyı dedim sana. Eğer bana bir şey olursa mahvederim sizi. Ulan yemin ederim, Soylu’nun yeğeniyim. Bunu sizin yanınıza bırakırsam, bana bir şey olursa sizi yaşatmam” dediği duyuluyor.

"Yeğeniyim" deyip şoförü tehdit etmişti! Süleyman Soylu dan skandal görüntülere sert açıklama 1

SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu konuya açıklık getirirken sert ifadeler kullandı.

"Yeğeniyim" deyip şoförü tehdit etmişti! Süleyman Soylu dan skandal görüntülere sert açıklama 2

"BENİM BÖYLE BİR YEĞENİM YOK"

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Soylu şunları kaydetti:

"(Son üç yılda hakkımda 4065 iftira, hakaret ve yalan haber yapan)

Sözcü paçavrasına!

Benim böyle bir yeğenim YOK!

Ancak sizin kaçak bir patronunuz VAR…

Gazetecilik değil düşman hukuku işleten Saraçhane bülbülleri, peşi sıra mal bulmuş mağribi gibi teyit etmeden, sırf konu “Soylu” olunca vitrinlerini süslemişler.

Siyaset ve devlet adamlarının isimleri maalesef ülkemizde sıklıkla istismar edilmektedir. Bu konuda şahsımın da yargıya taşımış olduğu çok sayıda müracaat oldu; oluyor.

“Kamuoyu bilmelidir ki:”

Kim olursa olsun, bir yerde isim kullanılıyorsa orada “net bir arıza vardır.”

Hayat tecrübem ve 42 yıllık siyasi hayatımın açık bir tespiti olarak ifade ediyorum:

İdari, ticari veya siyasi alanda kim kimin ismini kullanıyorsa, muhatabı derhal onun iyi niyetini sorgulamalıdır. Bugüne kadar istisnalar aksiyle hiç karşılaşmadım.

Haberciliği tetikçilik seviyesine indiren anlayışa ne söylesek boş; zaten anlamayacaklardır!"

"Yeğeniyim" deyip şoförü tehdit etmişti! Süleyman Soylu dan skandal görüntülere sert açıklama 3

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu otobüs
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