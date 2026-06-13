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Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç (40), hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Uğur E.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Uğur E., iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü 1

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN AŞÇI HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç, vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Uğur E.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kastamonu silahlı saldırı
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