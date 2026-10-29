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Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de yemek sofrasında çıktığı iddia edilen tartışmada, alkollü olduğu öne sürülen şahıs babasını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında iddiaya göre yemek sofrasında tartışma çıktı.

BABASINI BELİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A, babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü 1

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil çalışması yaptı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırıkkale
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