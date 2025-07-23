Yemek yediği sırada karısını başından vurarak öldürdü

Kahramanmaraş’taki korkunç olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tespih dükkanı olan E.Ç. (47), eşi Nazlı Çokgezme (45) ile iş yerinde oturup yemek yediği sırada tartışmaya başladı.

EŞİNİ BAŞINDAN TABANCA İLE VURDU

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. E.Ç., eşini başından tabanca ile vurdu.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, kocası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi E.Ç. daha sonra polise teslim oldu.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır