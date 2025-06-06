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Yemen'deki Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füze ile hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı "Filistin 2" isimli yüksek hızlı balistik füze ile hedef aldıklarını ve saldırının amacına başarıyla ulaştığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füze ile hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze biriminin, işgal altındaki Yafa bölgesinde yer alan Ben Gurion Havalimanını, "Filistin 2" tipi yüksek hızlı balistik füze ile hedef aldığını bildiren Seri, saldırının hedefine başarıyla ulaştığını savundu.

Seri, söz konusu saldırının, milyonlarca siyonist işgalciyi sığınaklara kaçmak zorunda bıraktığını ve havalimanındaki hava trafiğini durdurduğunu kaydetti.

GAZZE VE FİLİSTİN MESAJI

Gazze'ye ve Filistin'e destek vurgusu yapan Seri, "Bu mübarek günlerde, Gazze'de ve tüm Filistin'de direnen samimi mücahitleri selamlıyoruz. Yemen halkı, liderliği ve ordusuyla birlikte Filistin halkının yanındadır; ta ki bu saldırılar sona erip abluka kalkana kadar." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ise daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'den İsrail yönüne bir balistik füze fırlatıldığını ve hava kuvvetlerinin bu füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

İSRAİL'E UÇUŞLARDA İPTALLER ARTTI

Saldırının ardından İsrail'in merkez bölgelerinde Tel Aviv ve Kudüs dahil olmak üzere çok sayıda şehirde sirenlerin çaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da saldırı nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'nda hava sahasının geçici olarak kapatıldığını aktardı.

Son dönemde Ben Gurion Havalimanı'na artan saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası havayolu şirketi, İsrail'e olan uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Yemen Husiler
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