Yemen'deki Husilerden İsrail'e "daimi ve açık savaş" tehdidi

Husilere bağlı El-Mesire Televizyonu'nda yer alan konuşmasında Husi, İran'ın İsrail saldırılarına verdiği karşılığı desteklediklerini ve ellerinden geldiğince onların pozisyonuna ortak olacaklarını belirtti.

Husi, "İsrail'le çatışmaya giren herhangi bir İslam ülkesini desteklemenin İslam ümmetinin sorumluluğu ve aynı zamanda menfaatine olduğu" görüşünü paylaştı.

Yemen'in 20 aydan uzun süredir İsrail tarafından soykırıma uğratılan Gazze'ye destek vermeye devam edeceğini aktaran Husi, İsrail'e "daimi ve açık savaş" tehdidinde bulundu.

"İsrail'in nükleer kirliliği hiçe sayarak İran'da nükleer tesisi de hedef aldığını ve çok tehlikeli saldırgan bir adım attığını" kaydeden Husi, İsrail'in bu saldırganlığının tüm bölge için riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

Husi, Arap ve İslam ülkelerini İsrail saldırganlığını kınama konusunda kararlı olmaya çağırdı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 41 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır