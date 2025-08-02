Yemenli 2 öğrenci ve babaları millet bahçesinde darp edildi

Eskişehir’de millet bahçesinde oturan Yemenli 2 kardeş ve babaları, sigara istemek için yanlarına giden yaklaşık 7 kişilik bir grup tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını iddia etti. Olayın ardından 112 Acil Servis’i arayan mağdur öğrencilerin konuştuğu polis memurunun, "Müsait ekip yok" diyerek çağrıyı sonlandırdığı öne sürüldü.

Olay, 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldi. İddialara göre; biri Anadolu Üniversitesi’nde diğeri Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) öğrenim gören Yemenli 2 kardeş ve kendilerini ziyaret etmek üzere Yemen’den gelen misafir babaları, birlikte vakit geçirmek için millet bahçesine oturdu. Öğrenciler ve babaları kendi aralarında Arapça konuşurken, yaklaşık 7 kişilik bir grup sigara istemek için yanlarına gitti. "Nerelisiniz?" sorusunu yönelten grup, öğrencilerin ve babalarının Yemenli olduğunu öğrendikten fiziksel saldırı olayını gerçekleştirdi. Yaşanan olayın ardından Yemenli öğrenciler 112 Acil Servis’i arayarak ihbarda bulundu. Telefona çıkan görevli polis memurunun ise, "Müsait ekip yok" diyerek görüşmeyi sonlandırdığı iddia edildi. İkinci aramada ise, "10 dakika içinde ekip gelir" denildiği ve o süre içerisinde yine olay yerine ekiplerin intikal etmediği öne sürüldü.