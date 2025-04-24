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Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı: "Elini ayağını öpeyim, bu böyle bitmesin"

Kayseri'de ağabeyi ve yengesini iple boğup cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan hakkında kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme beraat kararı verirken sanık Turhan, “Bu mahkeme böyle bitmesin. Elini ayağını öpeyim başkanım” dedi

Yengesi ve ağabeyini tandıra gömmüştü! Mahkemeden 'beraat' kararı: "Elini ayağını öpeyim, bu böyle bitmesin"

Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla Turhan ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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MÜEBBET HAPİS ALMIŞTI

22 Kasım 2021’de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.

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KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN DE DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

İddianamede Yusuf Turhan'ın yengesi ile birlikte öldürüp, cesedini tandıra gömdüğü ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, "Kardeşim dışarıda dursun, cezaevinde dayanamaz dedim. 16 yıl ne arandım ne de biri beni sordu. Ceza değil mi? Bitti, çıktım ama en büyük ihaneti sen yaptın. Beni evden çıkardın. Çoluğumu, çocuğumu kapının dışına koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Şimdi sıra bende. Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim. Hemen şikayet edeceğim. Ama, önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva'nın dosyası açılacak. Bunlar bittikten sonra Nejla ve sana sıra gelecek. Ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi, sen ve Nejla, 'Bütün malım mülkün senin olsun bizi affet' deseniz de o günler geçti. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var. Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva'nın dosyası açılsın seni öldüreceğim. Bunu, şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım" ifadeleri yer aldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek sanığın delil yetersizliğinden beraatini istedi.

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Mütalaa sonrası savunma için söz verilen sanık Yusuf Turhan, “Ben beraatimi değil, suçlu kimse onun ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun böyle bitmemesi lazım. Suçlular cezasını çeksin. Adil yargılama istiyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yapılan keşifte heyetten kimse olmadığı, kendilerinin de keşifte yer almaması nedeniyle yeniden keşif yapılmasını talep etti. Bakanlık avukatı ayrıca, her ne kadar maktul Havva’nın cesedinin bulunamamış olsa da hiçbir kaydının olmaması ve yurt dışına çıkışına dair resmi kurumlarda da bir belge bulunmaması nedeniyle öldü olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu yüzden de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, bakanlık avukatının talebini reddederek, sanık Yusuf Turhan’ın ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ suçlamasından delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Karar sonrası sanık Turhan, “Bu mahkeme böyle bitmesin. Elini ayağını öpeyim başkanım” dedi.

Kaynak: DHA

24 Nisan 2025
24 Nisan 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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