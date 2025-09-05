Yeni adresi merak ediliyordu! İsmail Küçükkaya ekranlara geri dönüyor: O kanalla anlaştı

Halk TV'de "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmemişti. Küçükkaya daha sonra kanalla yollarını ayırdığını duyurmuştu.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Küçükkaya'nın başka bir kanalda ekranlara geri döneceği öğrenildi. T24'ün aktardığına göre Küçükkaya, TV100 ile anlaştı.

AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞTU

Halk TV'den ayrılması hakkında T24'e konuşan Küçükkaya, kanal yöneticilerine teşekkür edip "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" demişti.