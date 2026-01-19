Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kar ve tipinin etkisini artırmasıyla bazı tır ve çekiciler yolda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafik ekipleri, güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların geçişini durdurdu. Ekipler, Erzincan’ın Refahiye ve Sivas’ın İmranlı ilçeleri kesimlerinde ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Yolda kalan araçlar, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla güvenli alanlara alındı. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü güzergahta, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine yeniden izin verilmesi bekleniyor.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri bulunan otomobil ve hafif ticari araçların geçişine izin veriliyor. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Meteorolojik değerlendirme ve uyarılar

Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; buzlanma ve don, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde hava sıcaklığının dün gece eksi 28,9 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.