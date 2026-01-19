HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan’da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan-Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kar ve tipinin etkisini artırmasıyla bazı tır ve çekiciler yolda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafik ekipleri, güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların geçişini durdurdu. Ekipler, Erzincan’ın Refahiye ve Sivas’ın İmranlı ilçeleri kesimlerinde ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.
Yolda kalan araçlar, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla güvenli alanlara alındı. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü güzergahta, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine yeniden izin verilmesi bekleniyor.
Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kar lastiği ve zinciri bulunan otomobil ve hafif ticari araçların geçişine izin veriliyor. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Meteorolojik değerlendirme ve uyarılar
Yapılan son değerlendirmelere göre bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği; buzlanma ve don, pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Yetkililer, bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlattı.
Öte yandan, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde hava sıcaklığının dün gece eksi 28,9 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi 1

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi 2

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi 3

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi 4

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi 5

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
iPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıdaiPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıda

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.