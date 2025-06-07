Yeni Akit Ferdi Zeyrek için 'Çarpıldı' başlığı atmıştı... Hem CHP'den hem sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbinin, yapılan kalp masajıyla 70 dakika sonra yeniden çalıştığı açıklanmıştı. Şu anda Zeyrek'in sağlık durumunun stabil olduğu aktarılırken dün Yeni Akit gazetesinin söz konusu haberi veriş biçimi tüm Türkiye'de tepkilere yol açtı.
Yeni Akit gazetesi, Zeyrek'in hastaneye kaldırılmasını “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla verdi.
'Çarpıldı' ifadesi tepki toplarken, söz konusu paylaşımın altına çok sayıda yorum geldiği görüldü.
İşte o haber;
Burhanettin Bulut, "Rezilsiniz! Vicdanınız kurumuş, ahlaktan, iyilikten, insanlıktan nasibinizi almamışsınız. Güzel olan her şeyi ayaklar altına alıp, acıda bile ortaklaşamayanlar; çarpılan da tükenen de sizsiniz!" ifadelerini kullandı.
Rezilsiniz! Vicdanınız kurumuş, ahlaktan, iyilikten, insanlıktan nasibinizi almamışsınız. Güzel olan her şeyi ayaklar altına alıp, acıda bile ortaklaşamayanlar; çarpılan da tükenen de sizsiniz! pic.twitter.com/kk5wERop39— Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 7, 2025
"İktidar yanlısı bu medya organı, elim bir kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesi verirken, acı içinde olan eşi ve çocukları varken nasıl böyle şeyler yazabiliyor? Sıradan hale getirdiğiniz bu kötülükte boğulun!"
Bu utanç verici dili, bu körelmiş aklı, bu yozlaşmış vicdansızlığı milletimize şikayet ediyoruz!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 7, 2025
İktidar yanlısı bu medya organı, elim bir kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesi verirken, acı içinde olan eşi ve çocukları varken nasıl… pic.twitter.com/tG4DtLBmdW
"akİT yine yapmış kendine yakışanı. Gün gelecek esas çarpılan siz olacaksınız. Bir insana bu manşeti atmaya utanmadınız mı demiyorum. Çünkü siz asla UTANMAZSINIZ. VİCDANINIZ KURUMUŞ.
İNSANLIĞINIZ YOK OLMUŞ. Ferdi Zeyrek adam gibi adamdır. Siz ise çukur tiplersiniz."
akİT yine yapmış kendine yakışanı.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 7, 2025
Gün gelecek esas çarpılan siz olacaksınız.
Bir insana bu manşeti atmaya utanmadınız mı demiyorum.
Çünkü siz asla UTANMAZSINIZ.
VİCDANINIZ KURUMUŞ.
İNSANLIĞINIZ YOK OLMUŞ.
Ferdi Zeyrek adam gibi adamdır.
Siz ise çukur tiplersiniz. pic.twitter.com/AyQUd2vxa8
Tanal'ın tepkisi şu şekilde:
📢 Bir insan hastaneye kaldırılmış, bir can yaşam mücadelesi veriyor… Siz ne yapıyorsunuz? “Çarpıldı” diyerek manşet atıyorsunuz!— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 7, 2025
📌 Bu dil ne gazeteciliktir, ne de insanlıktır!
Bu, açıkça kin, nefret ve siyasi düşmanlıkla beslenen bir zihniyetin dışavurumudur.
🔴 Bir mümin… pic.twitter.com/vHqHv3oxd2
Yeni Akit'e yalnızca CHP'li isimler de tepki göstermedi. Sosyal medya kullanıcıları Yeni Akit'in skandal başlığı hakkında sitem dolu paylaşımlarda bulundu.
O tepkilerden birkaçı şu şekilde:
Okuyucu Yorumları 0 yorum