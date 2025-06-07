Yeni Akit Ferdi Zeyrek için 'Çarpıldı' başlığı atmıştı... Hem CHP'den hem sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in kalbinin, yapılan kalp masajıyla 70 dakika sonra yeniden çalıştığı açıklanmıştı. Şu anda Zeyrek'in sağlık durumunun stabil olduğu aktarılırken dün Yeni Akit gazetesinin söz konusu haberi veriş biçimi tüm Türkiye'de tepkilere yol açtı.

TEPKİ ÇEKEN BAŞLIK: "FERDİ ZEYREK ÇARPILDI"

Yeni Akit gazetesi, Zeyrek'in hastaneye kaldırılmasını “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla verdi.

'Çarpıldı' ifadesi tepki toplarken, söz konusu paylaşımın altına çok sayıda yorum geldiği görüldü.

İşte o haber;

YENİ AKİT'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Ali Mahir Başarır Yeni Akit'in manşetine tepki gösterdi.

Burhanettin Bulut, "Rezilsiniz! Vicdanınız kurumuş, ahlaktan, iyilikten, insanlıktan nasibinizi almamışsınız. Güzel olan her şeyi ayaklar altına alıp, acıda bile ortaklaşamayanlar; çarpılan da tükenen de sizsiniz!" ifadelerini kullandı.

Rezilsiniz! Vicdanınız kurumuş, ahlaktan, iyilikten, insanlıktan nasibinizi almamışsınız. Güzel olan her şeyi ayaklar altına alıp, acıda bile ortaklaşamayanlar; çarpılan da tükenen de sizsiniz! pic.twitter.com/kk5wERop39 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 7, 2025

Ali Mahir Başarır, Bu utanç verici dili, bu körelmiş aklı, bu yozlaşmış vicdansızlığı milletimize şikayet ediyoruz!" dedi. Başarır da sözlerine şöyle devam etti:

"İktidar yanlısı bu medya organı, elim bir kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesi verirken, acı içinde olan eşi ve çocukları varken nasıl böyle şeyler yazabiliyor? Sıradan hale getirdiğiniz bu kötülükte boğulun!"

Bu utanç verici dili, bu körelmiş aklı, bu yozlaşmış vicdansızlığı milletimize şikayet ediyoruz!



İktidar yanlısı bu medya organı, elim bir kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek yaşam mücadelesi verirken, acı içinde olan eşi ve çocukları varken nasıl… pic.twitter.com/tG4DtLBmdW — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 7, 2025

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Yeni Akit'e tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"akİT yine yapmış kendine yakışanı. Gün gelecek esas çarpılan siz olacaksınız. Bir insana bu manşeti atmaya utanmadınız mı demiyorum. Çünkü siz asla UTANMAZSINIZ. VİCDANINIZ KURUMUŞ.

İNSANLIĞINIZ YOK OLMUŞ. Ferdi Zeyrek adam gibi adamdır. Siz ise çukur tiplersiniz."

akİT yine yapmış kendine yakışanı.

Gün gelecek esas çarpılan siz olacaksınız.

Bir insana bu manşeti atmaya utanmadınız mı demiyorum.

Çünkü siz asla UTANMAZSINIZ.

VİCDANINIZ KURUMUŞ.

İNSANLIĞINIZ YOK OLMUŞ.

Ferdi Zeyrek adam gibi adamdır.

Siz ise çukur tiplersiniz. pic.twitter.com/AyQUd2vxa8 — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 7, 2025

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Yeni Akit'in haberine tepkisiz kalmadı.

Tanal'ın tepkisi şu şekilde:

📢 Bir insan hastaneye kaldırılmış, bir can yaşam mücadelesi veriyor… Siz ne yapıyorsunuz? “Çarpıldı” diyerek manşet atıyorsunuz!



📌 Bu dil ne gazeteciliktir, ne de insanlıktır!

Bu, açıkça kin, nefret ve siyasi düşmanlıkla beslenen bir zihniyetin dışavurumudur.



🔴 Bir mümin… pic.twitter.com/vHqHv3oxd2 — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) June 7, 2025

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİLER ARTIYOR

Yeni Akit'e yalnızca CHP'li isimler de tepki göstermedi. Sosyal medya kullanıcıları Yeni Akit'in skandal başlığı hakkında sitem dolu paylaşımlarda bulundu.

O tepkilerden birkaçı şu şekilde: