Bazı kişiler yeni aldığı kıyafetin yanındaki kumaş parçasını gereksiz bir ek olarak görür ve hiç düşünmeden çöpe atar. Bu kumaş kıyafetle aynı renk, doku ve birebir aynı yapıya sahiptir. Bazı insanlar ise bu kumaşın ne işe yaradığını merak etse de çoğu zaman cevabını aramadan yoluna devam eder. Kıyafetlerin yanından çıkan bu parça aslında bilinçli bir şekilde eklenen bir detaydır. Detaylara takılan pek çok insan ise bu kumaşın neden geldiğini merak etmektedir.

Yeni alınan kıyafetlerin yanında verilen küçük kumaş parçası ne içindir?

Yeni bir kıyafet almak pek çok kişi için hem keyifli hem de motive edici bir durumdur. Mağazadan beğenilerek alınan bir kıyafet eve getirildiğinde genellikle ilk yapılan şey etiketlerini kesmek ve dolaba yerleştirmektir. Bu esnada çoğu kişinin dikkatini çeken küçük ve gizemli bir detay bulunur. Kıyafetle birlikte verilen kumaş parçası mutlaka çoğu kullanıcının karşılaştığı bir detaydır. Bazı insanlar kumaşın ne işe yaradığını bilmediğinden direkt olarak çöpe atabilir. Bazıları ise bunun ne işe yaradığını araştırırlar.

Kıyafetlerin yanında verilen küçük kumaş parçası tekstil sektöründe uzun yıllardır bilinçli olarak devam eden bir uygulamanın parçasıdır. Üreticiler bu kumaşı kıyafetle birebir aynı malzemeden hazırlarlar ve kullanıcıya sunarlar. Bunun nedeni ise kıyafetin zaman içerisinde maruz kalabileceği durumlara karşı bir tür örnek sağlamaktır. Bilhassa yıkama, ütüleme vb. temizlik süreçlerinde kumaşta oluşabilecek değişimleri önceden görmek açısından bu parça oldukça işlevli olabilir.

Bilindiği üzere her kıyafet farklı kumaş türleri ve boyalar kullanılarak üretilmektedir. Bu da yanlış yıkama ya da uygun olmayan bir temizlik uygulaması sonrasında kumaşın bozulmasına yol açabilmektedir. Bu yüzden kıyafetten çıkan kumaş parçası bu tür işlemleri önceden denemek açısından güvenli bir alan sunar. Kıyafetin tamamını riske atmadan bu parça üzerinde deneme yapılabilir.

Öte yandan bu kumaş parçası kıyafette oluşabilecek küçük hasarlar için de işe yarayabilir. Örneğin zamanla sökülen bir dikiş, yıpranan bir bölüm ya da küçük bir tamir gerektiğinde aynı kumaşı bulmak her zaman kolay olmayabilir. Bu noktada zaten elde bulunan bu küçük parçası oldukça faydalı olabilir. Bu sayede kıyafetin genel görünümü bozulmadan onarım yapılabilir.

Bazı kullanıcılar ise kumaş parçasını kıyafetin rengiyle karşılaştırma yapmak için saklayabilir. Uzun süre kullanılan giysilerde renk değişimi olup olmadığını anlamak için bu parça referans olarak kullanılabilir. Bu da kıyafetin ne kadar yıprandığını fark etmeyi kolaylaştırır.