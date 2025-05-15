HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Yeni araştırma: Uzun yaşamın sırrı bağışıklık genlerinde mi saklı? Genleriniz ne kadar yaşayacağınızı söylüyor olabilir!

Yeni bir araştırmaya göre, memelilerde bağışıklık sistemi genlerinin, büyük beyinler ve uzun yaşam süreleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. 29 Nisan'da yayınlanan çalışmada, insan dahil 46 memeli türünün genomları karşılaştırıldı. Uzun ömürlü ve büyük beyinli memelilerin genomlarında, bağışıklık genlerinin daha fazla kopyasını taşıdığı belirlendi. Uzmanlar, bu genlerin hem uzun ömürlülüğü hem de beyin gelişimini destekleyebileceğini düşünüyor. Detaylar haberimizde...

Yeni araştırma: Uzun yaşamın sırrı bağışıklık genlerinde mi saklı? Genleriniz ne kadar yaşayacağınızı söylüyor olabilir!
Sedef Karatay

Bir organizmanın yaşam süresi, genetik yapısına bağlıdır, ancak uzun ömürlülüğü kontrol eden tüm genler henüz tam olarak tanımlanmadı. Uzun ömürlü memeliler genellikle daha büyük beyinlere sahip olma eğilimindedir. Bu durum, bilim insanlarını, aynı genlerin hem ömrü uzattığı hem de beyin büyüklüğünü artırdığı hipotezine yöneltti. Örneğin, fillerin kansere karşı koruma sağlayan p53 protein geninin 19 ek kopyasını taşıdığı biliniyor. Bu, onların kansersiz uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor.

iStock-901493090

GEN DUPLİKASYONU NEDİR?

Meksika Ulusal Üniversitesi'nden genetikçi Araxi Urrutia liderliğindeki ekip, 46 memeli türünün 4.100’den fazla gen ailesini inceledi. Araştırmada, gen duplikasyonu adı verilen bir süreç öne çıktı. Bu süreçte, bir gen yanlışlıkla genomda başka bir bölgeye kopyalanıyor ve zamanla farklı işlevler kazanabiliyor. DNA onarımı ve bağışıklık sisteminde rol oynayan gen ailelerinin, kısa ömürlü memelilerde küçük, uzun ömürlülerde ise geniş olduğu bulundu. Bu gen kopyalarının artışı, mutasyon birikimini önleyerek yaşlanmayı ve kanseri engelleyebilir denildi.

BAĞIŞIKLIK GENLERİNİN ÇİFT ROLÜ

Bağışıklık genlerinin sadece enfeksiyonlarla savaşmakla kalmayıp, aynı zamanda beyin gelişiminde de rol oynadığı ortaya çıktı. Pittsburgh Üniversitesi’nden Maria Chikina, bu genlerin kanser hücrelerini erken safhada yok ederek veya ölü hücreleri temizleyerek dokuları sağlıklı tutabileceğini belirtti. Ayrıca, interlökin-6 gibi bağışıklık proteinlerini kodlayan genlerin, uzun ömürlü türlerde daha fazla kopyaya sahip olduğu gözlendi. Bu genlerin, büyük beyinli türlerde de yaygın olması, beyin boyutu ile uzun ömür arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor.

iStock-1071065978

İNSANLAR VE UZUN ÖMÜR

İnsanlarla ilgili olarak, yüz yaşını aşan bireylerdeki gen varyantlarının, uzun ömürlülüğe katkıda bulunduğu biliniyor. Yeni çalışma, bu genlerin çoğunun genişletilmiş gen ailelerine ait olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, insan ömrünü uzatma potansiyeline sahip genlerin daha fazla araştırılması gerektiğini vurguluyor.

iStock-1317694588

GELECEK DÖNEMDE ARAŞTIRMALAR OLACAK MI?

Çalışma, bağışıklık genlerinin çoğalmasının memelilerde uzun ömürle bağlantılı olduğunu kanıtlarken, bu genlerin uzun ömre doğrudan neden olup olmadığı henüz net değil. Pittsburgh Üniversitesi’nden Maria Chikina, kuşlar gibi memeli olmayan türlerde benzer çalışmalar yapılarak bu ilişkinin evrenselliğinin test edilebileceğini önerdi.

iStock-1421515036

Ayrıca, uzun ömürlü türlerden alınan genlerin farelerde test edilmesi, bu genlerin ömrü nasıl etkilediğini anlamak için bir yol olabilir. İleride, bu genlerin yaşlanma karşıtı tedaviler geliştirilmesinde veya bireylerin genetik yapısına göre yaşam süresi tahminlerinde kullanılması mümkün olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun'daki çifte cinayetin karanlık detayları ortaya çıktıGiresun'daki çifte cinayetin karanlık detayları ortaya çıktı
Son dakika | İstanbul'da iş yerinde patlama! Otomobiller hasar aldı, bir kişi yaralandıSon dakika | İstanbul'da iş yerinde patlama! Otomobiller hasar aldı, bir kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
genetik bağışıklık uzun yaşama Uzun yaşamın sırrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Son ankette dikkat çeken tablo! Birinci parti değişti: Fark görenleri şaşırttı

Etek-sütyen kombinine yorum yağdı

Etek-sütyen kombinine yorum yağdı

Dünya bu iddiayla çalkalanıyor: "O artık yürüyen bir ölü"

Dünya bu iddiayla çalkalanıyor: "O artık yürüyen bir ölü"

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.