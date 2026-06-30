Yeni askerlik düzenlemesi! AK Parti hazırladı, 400 bin kişi faydalanacak

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Kanun teklifinde gurbetçilere de özel düzenleme var.

AK PARTİ HAZIRLADI

AK Parti'nin hazırladığı düzenlemede, gurbetçilerin askerlik yapma durumlarına ilişkin kararlar yer alıyor.

Meclis'e sunulacak teklifle yurt dışında yaşayan gurbetçilerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılmış olacak.

Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na bırakılacak.

400 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı belirtiliyor.

MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ AMAÇLANIYOR

Haber Global'in haberine göre; yaşadıkları ülkede zorunlu askerliğini yapan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda asker kaçağı durumuna düşüyor.

Yapılacak düzenleme ile yurt dışında askerlik görevini yerine getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlanıyor.

YURT DIŞINDA ASKERLİK YAPMA

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları askerlik görevlerini, bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları aracılığıyla dövizle askerlik yaparak yerine getirebiliyor.

EMEKLİ AYLIKLARI DA GÜNDEMDE

Hazırlanan pakette, gurbetçilere yönelik bir diğer önemli düzenleme ise emeklilikle ilgili olacak.

Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olan vatandaşların, Türkiye'de çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmesine son verilmesi planlanıyor.