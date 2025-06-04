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Yeni doğan bebek neden uyumaz? Sebebi nedir?

Çiçeği burnunda anneler ve babalar yeni doğmuş olan bebekleri için en iyisi olsun isterler. Bu dönemde bebekler aşırı hassas oldukları için yaşanan bazı sorunlar onları endişelendirebilir. Uyku problemi bu endişelerin başında gelir. Yeni doğmuş olan bebeklerde uyku sorunlarının neden yaşandığı bilinmeli ve sorunun kaynağı tespit edilerek doktor kontrolünde müdahale edilmelidir.

Yeni doğan bebek neden uyumaz? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Yeni doğmuş olan bebeklerin birçok özeliği çocuk bireylerin ya da yetişkin bireylerin özelliklerinden farklılık gösterir. Uyku düzenleri de bu farklılıklardan birdir. Bebekler diğer yaş grubundaki kişilerden daha farklı bir uyku düzeni ile uyurlar. Geceleri birkaç kez uyanabilirler ya da uykuya dalma konusunda çeşitli nedenlere bağlı olarak zorluk yaşayabilirler. Uyku düzenleri bebeklerin yaşları ilerledikçe değişkenlik gösterebilir ve yeni doğmuş olan bebekler bir uyku rutininin içine girebilirler. Yine de bu uyku düzeni meydana gelene kadar geçen süreç anne ve babalar için sıkıntılı ve endişe verici olabilir.

Yeni doğan bebek neden uyumaz?

Bebeklerin uyku sorunları yaşamasının, hemen uykuya dalamamalarının ya da uyusalar dahi birkaç kez uyanmalarının ve parça parça uyumalarının nedenleri çeşitlilik gösterebilir. Yeni doğmuş olan bebekler yaklaşık olarak 3 aylık olana dek tek seferde 1 ya da 2 saatten daha fazla süre uyuyamazlar. Anne sütü alan bebeklerin her 1 ya da 3 saatte bir ya da bazen daha fazla aralıklarla beslenmesi gerekebilir. Bu yüzden de beslenme aralıklarına göre çok sık uyanabilmektedirler. Bu süreç geçtikten sonra bebeklerin yemek için gece uyanma durumları azalarak biter.

Yeni doğan bebeklerin çoğunluğu gün içinde 8 saat olacak şekilde toplamda 16 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. 3 aylık ya da 6 aylık olan bu aralıkta bulunan bebekler de uyku durumları daha gelişse de tam bir rutine bağlı olarak uyuyamazlar. Bu süreçte bebeğin özel yöntemlerle kundaklanması önerilir. Bazı bilim insanları ise bu süreçte bebek yuvarlanmaya başlayabileceği için kundaklamanın güvenli olmayacağını savunmaktadırlar.

Yeni doğan bebeklerin uyku sorunları yaşamalarının sebebi nedir?

Yaklaşık olarak 6 aylık olan bebekler geceleri daha uzun süre uyumaya başlarlar. Bu dönemdeki bebekler toplamda 14 saat sürelik bir uyku ihtiyacı hissederler. Geceleri ise 10 saat ya da daha fazla süre uyuyabilmektedirler. Bebeklerin uyku sorunları farklı durumlara bağlı olarak da kendini gösterebilirler. Bu nedenler ve açıklamaları şunlardır:

  • Aşırı yorgun olan bebekler uykuya dalma konusunda zorlanabilirler. Bu durumda bebeklerin sallanmaları ya da emzirilmeleri gerekebilir.
  • Eğer bir rahatsızlığı ya da acısı varsa bebekler uyumayabilirler. Hasta olan bebekler gece daha sık uyanırlar. En küçük sorunlar dahi uyku düzenini etkileyebilir.
  • Farklı kişilikleri bulunan bebekler farklı kaygılar nedeni ile uyku düzenlerini oturtamayabilirler ve gece sık uyanabilirler. Bazı bebekler bakıcılarına annelerinden daha çok bağlanırlar. Bu da bakıcısı yokken bebeğin ayrılık kaygısı yaşaması ve uykusunun kaçması ile kendini gösterebilir.
  • Aç olan bebeklerin uykuya dalması zor olur. Gece acıkan bebekler aniden ve birkaç kez uyanabilirler.
  • Yeni doğmuş olan bebeklerin uyku programları düzensiz olur. Rutinin oluşturulma aşamasında bebeklerin uyku düzeninde sorunlar olabilir ve bebek daha çok uyanabilir. Bebek bu durumda şarkılar, ninniler gibi çeşitli yardımcılarla desteklenerek rutin oluşmasına yardımcı olunabilir.
  • Beşik değişimi ya da oda değişimi gibi durumlar da bebeklerin uyku rutinlerine girmesini engelleyebilir ya da geciktirebilir.
  • Bebek gece mi yoksa gündüz mü olduğunu bilmediği için uyku rutini oluşmada süreç uzayabilir.
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bebek uyku yeni doğan
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