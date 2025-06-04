Yeni doğan bebek neden uyumaz? Sebebi nedir?

Yeni doğmuş olan bebeklerin birçok özeliği çocuk bireylerin ya da yetişkin bireylerin özelliklerinden farklılık gösterir. Uyku düzenleri de bu farklılıklardan birdir. Bebekler diğer yaş grubundaki kişilerden daha farklı bir uyku düzeni ile uyurlar. Geceleri birkaç kez uyanabilirler ya da uykuya dalma konusunda çeşitli nedenlere bağlı olarak zorluk yaşayabilirler. Uyku düzenleri bebeklerin yaşları ilerledikçe değişkenlik gösterebilir ve yeni doğmuş olan bebekler bir uyku rutininin içine girebilirler. Yine de bu uyku düzeni meydana gelene kadar geçen süreç anne ve babalar için sıkıntılı ve endişe verici olabilir.

Bebeklerin uyku sorunları yaşamasının, hemen uykuya dalamamalarının ya da uyusalar dahi birkaç kez uyanmalarının ve parça parça uyumalarının nedenleri çeşitlilik gösterebilir. Yeni doğmuş olan bebekler yaklaşık olarak 3 aylık olana dek tek seferde 1 ya da 2 saatten daha fazla süre uyuyamazlar. Anne sütü alan bebeklerin her 1 ya da 3 saatte bir ya da bazen daha fazla aralıklarla beslenmesi gerekebilir. Bu yüzden de beslenme aralıklarına göre çok sık uyanabilmektedirler. Bu süreç geçtikten sonra bebeklerin yemek için gece uyanma durumları azalarak biter.

Yeni doğan bebeklerin çoğunluğu gün içinde 8 saat olacak şekilde toplamda 16 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. 3 aylık ya da 6 aylık olan bu aralıkta bulunan bebekler de uyku durumları daha gelişse de tam bir rutine bağlı olarak uyuyamazlar. Bu süreçte bebeğin özel yöntemlerle kundaklanması önerilir. Bazı bilim insanları ise bu süreçte bebek yuvarlanmaya başlayabileceği için kundaklamanın güvenli olmayacağını savunmaktadırlar.

Yeni doğan bebeklerin uyku sorunları yaşamalarının sebebi nedir?

Yaklaşık olarak 6 aylık olan bebekler geceleri daha uzun süre uyumaya başlarlar. Bu dönemdeki bebekler toplamda 14 saat sürelik bir uyku ihtiyacı hissederler. Geceleri ise 10 saat ya da daha fazla süre uyuyabilmektedirler. Bebeklerin uyku sorunları farklı durumlara bağlı olarak da kendini gösterebilirler. Bu nedenler ve açıklamaları şunlardır: