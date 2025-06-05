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Yeni doğan bebekler ne zaman görmeye başlar? Sebebi nedir?

Yeni doğmuş olan bebekler çok hassas olacakları için taze anneler ve babalar oldukça endişelidir ve bebekleri için en iyisi olsun isterler. Hayatlarının bu dönemlerinde bebekler kendilerini ifade edemedikleri, konuşamadıkları için anne ve babaların endişeleneceği durumlar gelişebilir. Bu yüzden doktor kontrolünde hareket etmek son derece önemlidir.

Yeni doğan bebekler ne zaman görmeye başlar? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Bebeklerin gelişim süreçleri, yalnızca bedensel değildir. Duyuları, psikolojileri de gelişen bebekler zaman içinde birçok duygu ile de tanışırlar. Bu noktada anne ve babalar çok dikkatli olmalı, ileride oluşabilecek kalıcı ve olumsuz etkilere neden olabilecek durumlardan kaçınmalı, bebeği bu olası durumlardan korumalıdır. Yeni doğmuş olan bebekler doktor kontrolünde tutulmalı ve gelişim süreçleri yakından takip edilmelidir. Çeşitli alışkanlıkların oluşmasından uyku düzenlerine kadar her ileriye dönük durum bu dönem içinde şekilleneceği için hassasiyetle takip edilmesi gerekir.

Yeni doğan bebekler ne zaman görmeye başlar?

Birçok farklı beceriye sahip olarak dünyaya gelen bebekler bazı özellikleri sonradan kazanırlar ya da mevcut özellikler daha sonraki süreçlerde gelişir. Görme yetisi de böyle bir süreçtir. Başlarda bebeklerin görme yetileri çok sınırlı olur. Doğumdan hemen sonraki süreçte görme yetileri gelişmemiş olur. Sadece 8 milimetre ile 12 milimetrelik görüş açıları bulunur. Başta renklerin tamamını algılayamazlar. Siyah beyaz ve gri tonları dışında diğer renkleri algılayamayan bebeklerin bu durumu zaman içinde gelişme gösterir.

Gelişme süreçlerinde bebeklerin görüş açıları gelişmeye ve keskinleşmeye başlar. 2 ay kadar sonra nesnelere odaklanabilir hale gelirler. Bu süreçte çevrelerine büyük bir ilgi gösterirler. Hareket eden her şey ilgilerini çeker ve onları takip etmeye başlarlar.

Bebeklerin görmeye başlamaları konusunda ilk 3. ve 4. aylar çok önemlidir. Derinlik algıları gelişmeye başlayan bebekler önce kırmızı ve yeşili görürler ve daha sonra renk yelpazeleri gitgide gelişir. Bu gelişim hızlı bir şekilde gerçekleşir ve bebekler tüm renkleri görebilir hale gelirler.

Yeni doğan bebeklerin görmeye başlamalarının sebebi nedir?

Bebeklerin görmeye başlama süreçleri yaşamlarının ilk birkaç ayı içinde yavaş bir şekilde gelişen bir süreçtir. Görme yetisi ile birlikte doğan bebekler yeni doğduktan 3 ay kadar sonra tüm renkleri algılamaya başlarlar. Bu süreçte özelikle hareket eden her şeyi takip etmeye de başlarlar çünkü hareket onların ilgilerini çeker. Gelişim süreci son derece önemli bir süreç olduğu için doktor kontrolünde bebek takip edilmeli ve tüm gelişim süreci dikkatle izlenmelidir.

1 aylık olan bebek, görüşü hâlâ gelişme sürecinde olan bir bebektir. Dünyayı görmeleri, insanları algılamaları kısıtlıdır. Işığı ve hareketi algılayabilirler ama belli bir uzaklıkta olan eşyaları fark edebilirler. Onlar için önemli olan bir şeyin hareket etmesidir. Hareket eden her şey ilgilerini çeker ve onları takip etme ihtiyacı duyarlar.

İlk haftalarında bebekler görme yetileri gelişme sürecine başladığı için yüksek kontrastları olan siyah ve beyaz gibi renklileri, desenleri algılayabilirler. 2 ile 3 ay kadar bu süreç devam eder. Bir dönüm noktası olan bu süreçte bir eşyayı, bir parmağı ya da hareket eden herhangi canlı ve cansız varlığı gözleri ile takip etmeye başlarlar. Süreç ilerledikçe algıları da görme yetileri de gelişir. Sonraki süreçte ise görme yetileri keskinleşir ve daha uzaktaki varlıkları da görebilirler. El göz koordinasyonları da bu süreçte oluşmaya başlar. Oyuncaklarını, çok sık gördüğü kişileri algılamaya ve tanımaya hatta tepki vermeye başladığı bir süreç içine girer.

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