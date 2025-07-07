Yeni ehliyet sınıfları ve geçerlilik süresi

Sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için verilen son yenileme tarihinin temmuz ayının sonunda biteceği belirtilmiştir. Bu nedenle eski tip ehliyet sahibi olan kişilerin bir an önce gerekli işlemleri yaparak yeni tip ehliyete geçiş yapması zorunludur. Ehliyet yenileme ücretleri de 2025 yılı itibarı ile güncellenmiş ve ehliyet yenileme bedeli olarak verilen son tarih olan 31 Temmuz 2025 süresini aşanların ceza niteliğinde daha yüksek yenileme bedeli ödeyeceği de ifade edilmiştir.

31 Temmuz itibarı ile sona erecek olan ehliyet yenileme süresi Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici olarak hazırlanan onuncu maddesine göre belirlenmiştir. Bu tarihi aşan kişilerin değiştirmedikleri eski tip ehliyetler geçersiz kabul edilecektir. Eski tip ehliyeti olan kişilerin yeni tip ehliyet alabilmeleri için sürücü belgesi yenileme işlemi randevusunu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel müdürlüklerinden randevu alınması gerekmektedir. Randevular internet aracılığı ile ya da Alo 199 çağrı merkezi aranarak alınabilmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu talep edebilmek için randevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu alınabilmektedir. Randevu alma işlemi ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Bunun için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel tek seferlik verilen şifre ile giriş yapılır. (Eğer şifre alınmadıysa PTT şubelerine şahsen başvuru yaparak şifre temin edebilmek mümkün olmaktadır.)

Ana sayfadaki arama kısmına "Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu" yazılır.

Gelen listeden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seçilerek ilerlenir.

Açılan sayfada yer alan seçeneklerden ilgili kısımlar seçilerek ilerlenir.

Son aşamada "randevu oluştur" seçilir ve randevu talebi tamamlanır.

Randevu gün ve saatinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gitmeden önce tamamlanması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Gerekli olan belgelerin tamamlanması ve sağlık raporu ya da sürücü belgesi yenileme ücretinin yatırılması yapılması gereken işlemler arasında yer almaktadır. Ehliyet yenileme işlemi için alınan randevuya gitmeden önce şu işlemlerin ve belgelerin tamamlanmış olması gerekmektedir:

T.C. kimlik kartı

Eski sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu (Sürücü sağlık belgesi için gerekli ödemenin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık raporu kabul edilmemektedir. )

Elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınmış olan adli sicil belgesi

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan gurubunun yazılı olduğu belge (Kan grubu sağlık raporunda yazılı ise ayrıca bir karta ya da belgeye gerek duyulmamaktadır.)

Sürücü belgesi yenileme ücretinin yatırıldığına dair makbuz ya da dekont

2025 ehliyet sınıfları ve süreleri

2025 yılı itibarıyla yapılan açıklamalara ve yapılan güncellemelere göre ehliyet sınıfları araçların ağırlığına ve büyüklüğüne göre, trafik güvenliği düşünülerek ve hukuki düzenlemeler kapsamında ayrılmıştır. Yeni yıl ile birlikte yapılan kanuni düzenlemeler doğrultusunda araç sürücülerinin daha güvenli ve daha bilinçli bir şekilde araç sürmeleri amacı ile çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır.

Yaş sınırları ise şu şekildedir:

M, A1, B1 sınıfları için ehliyet 16 yaşında alınabilir.

A2 sınıfı, C1 sınıfı, BE sınıfı ve B sınıfı ehliyet için 18 yaş zorunluluğu bulunmaktadır.

A sınıfı ehliyet için 20 yaş sınırı konulmuştur.

C sınıfı, CE sınıfı, D1 sınıfı için 21 yaş sınırı gereklidir.

D ve DE sınıfı ehliyet için 24 yaşı doldurmuş olmak gerekir.

Yeni tip ehliyetler için 2025 yılındaki geçerlilik süreleri ise şu şekildedir: