Yeni estetik çılgınlığı: Gamzeplasti ameliyatı sosyal medyada yayılıyor!

Sosyal medyada paylaşılan estetik trendler hızla yayılıyor. Son dönemin en dikkat çeken uygulaması ise ‘gamzeplasti’ olarak bilinen gamze estetiği. Doğuştan gamzesi olmayan kişiler, cerrahi yöntemlerle yanaklarında çukurluk oluşturup bu anları öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla sosyal medyada paylaşıyor. Uzmanlar ise bu uygulamaların kalıcı izlere ve sağlığı tehdit ettiği konusunda uyarıyor.

Yıllardır Güney Kore başta olmak üzere Asya ülkelerinde popüler olan gamze estetiği, son yıllarda sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Özellikle gençler, doğal gamzeli ünlülere özenerek cerrahi müdahalelerle benzer bir görünüme kavuşmayı hedefliyor.

CERRAHİ GİRİŞİM İLE SONRADAN ELDE EDİLEBİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Öksüz, doğuştan gelen gamzeleri "Derinin alttaki kaslara doğrudan tutunması sebebiyle bir gülümseme veya mimik hareketi sonucunda bu gamzeler belirgin hâle gelir" sözleriyle tanımlıyor. Ancak bu görüntüyü sonradan elde etmeye çalışmanın cerrahi bir girişim olduğunu hatırlatıyor.

DÜNYADA ÇILGINLIK HALİNE GELDİ, TÜRKİYE'DE DE TALEP EDİLİYOR

Prof. Dr. Öksüz, "Gamzeplasti de denilen gamze estetiğinde cerrahi olarak derinin, deri altındaki diğer tabaka dokulara yapışmasını sağlıyoruz. Bu ameliyatta genellikle ağız içinden yapılan küçük bir kesiyle yanak derisinin altına ulaşılarak, bu derinin içeriden atılan dikişlerle alttaki dokulara tutturulması sonucu, çukur bir görüntü oluşmasını sağlıyoruz" diyor. Ancak çoğu zaman, doğal gamzeler gibi gülümseme ile belirginleşen bir görüntü yerine, hareketsiz bir çukurlaşma ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

'İSTENMEYEN YARA İZLERİ OLUŞABİLİR'

Ameliyatın uzman ellerde yapılmaması halinde risklerin arttığını ifade eden Öksüz, "Gamze ameliyatında yüzde kalıcı bir yara izi oluşmamasına özen gösterilir. Yine de cerrahi işlem sırasında deride bir kesi yapıldıysa, kesilen bölgede iz kalabilir. Enfeksiyon, yara iyileşme problemi, doku kanlanması bozukluğu gibi sebeplerle komplikasyon gelişmesi durumunda istenmeyen yara izleri oluşabilir" sözleriyle dikkat çekiyor.

PEK ÇOK OLUMSUZ ETKİYE SAHİP

Sosyal medya akımlarının özellikle gençleri etkilediğini belirten Öksüz, "Belirli bir fiziksel ve psikolojik olgunlukta olmayan kişiler için bu trendlerin pek çok olumsuz etkileri olabilir. Bu konuda en doğru yaklaşım, istenen estetik ameliyat için uzman bir plastik cerraha danışmak olacaktır" uyarısında bulunuyor.

