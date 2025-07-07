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Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? (2025)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu ve taşımakla yükümlü olduğu kimlik kartları kişiye özeldir ve o kişiye ait özel bilgiler içermektedir. Yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanmak bir süre önce zorunlu hale getirilmiştir. Peki, yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?

Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? (2025)
Ferhan Petek

Kimlik yenileme talebi ve başvurusu sadece kayıp, çalıntı, eskime ya da eski tip kimliklerden yeni tip çipli kimlik kartlarına geçiş gibi durumlar için yapılabilmektedir. Bunun dışında ehliyetler gibi kimlik kartlarına ait bir geçerlilik ve yenileme zorunluluğu süresi bulunmamaktadır. Ehliyetler tiplerine ve sınıflarına göre 5 yılda bir ya da 10 yılda bir yenilenmek durumunda olabilir ancak kimlik kartlarının geçerli oldukları belli bir süre belirtilmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sahip olmakla ve taşımakla yükümlü oldukları kimlik kartlarını sadece yeni tip kimlik kartı almak için ya da kayıp veya çalıntı gibi durumlar için değiştirebilmektedir. Kimlik kartı kaybedildiyse, çalındıysa ya da hasar gördüyse yeni kimlik kartı başvuru işlemi yapılması gerekebilir.

Kayıp durumunda ya da çalıntı durumunda kimlik kartlarının bu durumunun hemen bildirilmesi gerekir. Bilgi Alo 199 çağrı merkezi aranarak verilebilir. Çağrı merkezini aramak dışında bağlı olunan nüfus müdürlüğüne direkt olarak gidilerek de kimlik kartı kayıp ya da çalıntı bilgisi verilebilmektedir.

Kaybedilmiş ya da çalınmış olan kimlik kartının tekrar çıkartılması için yeni kimlik başvuru işlemi yapmak, bunun için de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alma sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Randevu alma işlemi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait olan resmi internet sitesi üzerinden, e-Devlet aracılığı ile ya da Alo 199 çağrı merkezi aranarak alınabilmektedir.

Kayıp durumunda yeni kimlik başvurusu yapıldıysa kimlik kartı kayıp bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Randevu alınan tarih ve saatte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gitmeden önce belirtilen tutarın yatırılmış olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 2025 yılı için 370 TL olarak belirlenmiştir. Bunun dışında yeni kimlik başvurusu için yapılması gereken ödeme miktarları 2025 yılı için şu şekilde düzenlemiştir:

  • Kimlik kartı kayıp bedeli: 370 TL
  • Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeni ile düzenlenen kimlik kartı bedeli: 185 TL
  • Yeni tip çipli kimlik kartına geçiş bedeli: 185 TL
  • Eski tip nüfus cüzdanı kayıp bedeli: 185 TL
  • Evlilik nedeni ile kimlik değiştirme bedeli: 185 TL

2025 kimlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 yılı kimlik başvurusu işlemleri randevu alınan nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinden yapılmaktadır. Kimlik yenilemek ya da yeni kimlik talep etmek için ödemeler vergi dairesi müdürlüklerinden, internetten, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait olan resmi internet sitesinden, anlaşmalı olan bankalardan ya da PTT şubelerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Kimlik kartı başvuru işlemleri yurt içinden yapılacaksa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfası üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezi aracılığı ile yapılabilir. Randevu aldıktan sonra gerekli ücretlerin yetkili kurumlar aracılığı ile yatırılması gerekmektedir. Yurt dışında ise ödeme ve randevu işlemleri dış temsilciliklere yapılmaktadır. Kimlik yenileme için yapılan ödemenin makbuzu ya da dekontu dışında gerekli olan diğer belgeler şunlardır:

  • Eski kimlik kartı, aile cüzdanı ya da ehliyet
  • 1 adet biyometrik fotoğraf

Alınan randevu gün ve saatinde nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünde olunması gerekmektedir. Yeni tip çipli kimlik kartlarının kullanım ve geçerlilik süresi 10 yıl olarak ifade edilmiştir. 10 yılda bir her vatandaşın kimliğini değiştirme ve yenileme sorumluluğu bulunmaktadır. Randevu işlemi diğer birçok resmi işlem gibi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • E-Devlet sistemine kişiye özel şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılır. (Şifre yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alınabilir.)
  • Ana sayfada bulunan arama kısmına T.C. Kimlik Kartı Başvuru Randevusu yazılır ve ilerlenir.
  • Gelen listeden nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü T.C. Kimlik Kartı Başvuru Randevusu seçilir ve ilerlenir.
  • Açılan sayfada yer alan ilgili kısımlara gerekli bilgiler yazılır ve ilerlenir.
  • "Randevu oluştur" butonu tıklanarak işlem sonlandırılır.
  • Alınan randevunu tarih ve saat bilgileri telefona mesaj olarak geldiği gibi kişinin e mail adresine de gönderilir.
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