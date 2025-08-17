HABER

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Geçtiğimiz günlerde yeni makam aracını sosyal medyadan bir videoyla duyuran Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, tepkilerin ardından aracını satışa çıkardı. Aracın fiyatını 3 milyon 250 bin lira olarak duyuran İsbir, "Parayı getirene anahtarı teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Çorum’da 7 bin nüfusa sahip olan Ortaköy ilçesi'nin Belediye Başkanı Taner İsbir’in Mercedes marka makam aracı almasına tepki gelince, aracı satışa çıkardığını duyurdu.

ESKİ ARACINA 'ÖMRÜNÜ DOLDURDU' DEDİ

İsbir konuyla ilgili olarak geçen günlerde yaptığı paylaşımda, “19 ZA 001 plakalı hizmet aracımızın ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TEPKİ SONRASI ARACI SATIŞA ÇIKARDI

İsbir’in yaptığı bu duyuruya ise birçok yorum yapıldı. Bir kullanıcı belediye binasının arabadan daha ucuz olduğunu belirtirken başka biri de aracın hangi hizmetlerde kullanılacağını merak etti. Sözcü'de yer alan habere göre bir programa katılan İsbir, “Huzurunuzda aracı satışa çıkarıyorum. 3 milyon 250 bin lira getiren herkese anahtarını teslim edeceğim. Gelirle ilçemize farklı alanlarda hizmetler yapacağım” dedi.

AZ BİR FARKLA KAZANMIŞTI

Son seçimlerde 932 oy alan AK Parti'nin adayı Taner İşbir seçimi yüzde 41,98 ile kazanmıştı. 909 oyu olan MHP'nin adayı Ramazan Öncül ise yüzde 40,94 oy oranıyla ikinci olmuştu.

