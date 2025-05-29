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Yeni nesil cerrahi yöntem: Böbrek üstü bezi tümörlerinde kapalı cerrahi teknik uygulanacak! "Ömür boyu kortizon kullanımı azalabilir"

Üroloji Kliniği'nden Prof. Dr. Altuğ Tuncel, böbrek üstü bezi tümörlerinde uygulanan yeni nesil cerrahi yöntemlerle hastaların yaşam kalitesinin artırıldığını açıkladı. Prof. Dr. Tuncel, parsiyel adrenalektomi adı verilen kapalı cerrahi teknik sayesinde yalnızca tümörlü dokunun çıkarıldığını, böylece hastaların ömür boyu kortizon kullanma ihtiyacının önemli ölçüde azaldığını belirtti. Detaylar haberimizde...

Yeni nesil cerrahi yöntem: Böbrek üstü bezi tümörlerinde kapalı cerrahi teknik uygulanacak! "Ömür boyu kortizon kullanımı azalabilir"

Üroloji Kliniği'nden Prof. Dr. Altuğ Tuncel, böbrek üstü bezi kitlelerinin tedavisinde uyguladıkları minimal invaziv cerrahi yöntemlerle hastalara hem yüksek başarı oranı hem de konfor sunduklarını söyledi. 'Böbrek üstü bezleri, vücudumuzdaki hormonal faaliyetleri kontrol eden çok önemli organlarımızdır' diyen Prof. Dr. Altuğ Tuncel, bu küçük bezlerin adrenalin, kortizol, seks steroidleri ve su ve tuz dengesini sağlayan aldosteron gibi hayati hormonları salgıladığını hatırlattı.

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BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN NEDEN OLDUĞU RİSKLİ BELİRTİLER

Prof. Dr. Tuncel, “Her organda olduğu gibi, böbrek üstü bezlerinde de zaman zaman bazı oluşumlara bağlı olarak hastalıklar gelişebiliyor. Bu hastalıklarda özellikle hormonların aşırı salgılanması, hastalarda kilo alma, yüksek tansiyon, ciltte kızarıklık, vücutta çatlak, su ve tuz dengesinde bozukluk gibi önemli sorunlara neden olabiliyor" diye konuştu.

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"KAPALI YÖNTEMLERLE YAPILAN CERRAHİLER HASTA KONFORUNU ARTIRIYOR"

'Bu kitlelerin tedavisinde robotik ya da laparoskopik minimal invaziv cerrahi yöntemleri tercih ettiklerini belirten Prof. Dr. Tuncel, “Böbrek üstü bezinin tamamen alınması gereken durumlarda, kapalı yöntemle - gerek robotik gerek laparoskopik - total adrenalektomi dediğimiz işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem sayesinde daha az kanama, daha kısa hastanede kalış süresi ve hasta günlük yaşama daha hızlı uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı. Bazı özel hasta gruplarında, böbrek üstü bezinin tamamını almadan yalnızca kitlenin çıkarılabildiğini belirten Prof. Dr. Tuncel, “Parsiyel adrenalektomi adını verdiğimiz bu ameliyatı da yine robotik ya da laparoskopik yöntemlerle uyguluyoruz. Bu sayede hastalarımızın ameliyat sonrası böbrek üstü bezi yetmezliği nedeniyle ömür boyu steroid yani kortizon kullanma ihtimalini en aza indirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

LİTERATÜRE GİREN YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Prof. Dr. Tuncel, 2021 yılında kendi ekipleri tarafından uluslararası literatüre kazandırılan bir cerrahi teknikle ilgili de bilgi verdi: “Özellikle parsiyel adrenalektomi sırasında floresan kızılötesi teknolojisi kullanarak, kitle ile sağlıklı böbrek üstü bezi dokusu arasındaki sınırı çok net biçimde görebiliyoruz. Böylece, kitlenin geride herhangi bir doku bırakılmadan alınması mümkün oluyor." Modern cerrahi tekniklerin hasta yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Tuncel, “Böbrek üstü bezi kitlelerinin tedavisinde hastalarımıza hem başarı hem de konfor açısından en güncel cerrahi çözümleri sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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(DHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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