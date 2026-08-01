Yeni Parti’den Mansur Yavaş açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı olarak açıklayacağı yönündeki iddialar siyaset gündemini hareketlendirdi. Tartışmalar sürerken YENİ Parti'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Partinin Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yavaş'ın olası adaylığının CHP yerine YENİ Parti çatısı altında gerçekleşeceğini düşündüğünü belirtti.

MECLİS DENGELERİ GÖZETİLİYOR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediyelerde meclis üyelerinin durumunun gözetildiği, bu nedenle YENİ Parti'ye katılmayan tüm belediyelere 'butlan destekçisi' muamelesi yapılmaması gerektiğini belirtmişti.

Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na mesafeli şekilde CHP'de kalmaya devam etmesinin ardından olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı için beklenen açıklama YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.

Bulut, Onlar TV'de katıldığı yayında Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. YENİ Parti ve genel seçim gündemine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bulut, "Ben Mansur Yavaş'ın YENİ Parti olmadan aday olacağı kanaatinde değilim” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ İÇİN YENİ PARTİ'DEN ADAYLIK SİNYALİ

Bulut, sözlerinin devamında “Her seferinde 'Belediye başkanlığı adaylığımı ben Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yaparım' demişti. Çünkü asıl kitle orada.” diyerek “Yarın da cumhurbaşkanı adayı olacaksa, yüzde ikilik, üçlük bir parti yerine doğal olarak Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır. Siyasi aklı, duygusal aklının ötesinde bir siyasetçi olarak görüyorum ben Mansur Yavaş'ı" ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU"

Yavaş'ın, Yeni Parti'nin bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa ilk sırada yer alacağını belirten Bulut, resmî adaylarının hâlâ Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hayır, hiç konuşmadık. Hiç konuşmayacağız da. Çünkü bizim adayımız var zaten. Adayımız Ekrem İmamoğlu. Sadece bizim adayımız da değil. Ön seçimden çıkan bir aday. O döneme geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun durumuna elbette bakılır. Ama bugün mesele, genel başkanımızın söylediği gibi, yol cümleden değerlidir. İnanın kişilerle ilgili hiçbir şeyin kıymetiharbiyesi kalmadı. Bunun içerisinde genel başkan da dâhil olmak üzere."