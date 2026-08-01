HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Yeni Parti’den Mansur Yavaş açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı CHP'nin adayı ilan edeceği iddialarını değerlendiren Bulut, "Mansur Yavaş aday olacaksa Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır" dedi.

Yeni Parti’den Mansur Yavaş açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı olarak açıklayacağı yönündeki iddialar siyaset gündemini hareketlendirdi. Tartışmalar sürerken YENİ Parti'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Partinin Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yavaş'ın olası adaylığının CHP yerine YENİ Parti çatısı altında gerçekleşeceğini düşündüğünü belirtti.

MECLİS DENGELERİ GÖZETİLİYOR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediyelerde meclis üyelerinin durumunun gözetildiği, bu nedenle YENİ Parti'ye katılmayan tüm belediyelere 'butlan destekçisi' muamelesi yapılmaması gerektiğini belirtmişti.

Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na mesafeli şekilde CHP'de kalmaya devam etmesinin ardından olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı için beklenen açıklama YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi.

Bulut, Onlar TV'de katıldığı yayında Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. YENİ Parti ve genel seçim gündemine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bulut, "Ben Mansur Yavaş'ın YENİ Parti olmadan aday olacağı kanaatinde değilim” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti’den Mansur Yavaş açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? 1

YAVAŞ İÇİN YENİ PARTİ'DEN ADAYLIK SİNYALİ

Bulut, sözlerinin devamında “Her seferinde 'Belediye başkanlığı adaylığımı ben Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yaparım' demişti. Çünkü asıl kitle orada.” diyerek “Yarın da cumhurbaşkanı adayı olacaksa, yüzde ikilik, üçlük bir parti yerine doğal olarak Yeni Parti gibi iktidar namzeti bir partiden aday olacaktır. Siyasi aklı, duygusal aklının ötesinde bir siyasetçi olarak görüyorum ben Mansur Yavaş'ı" ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU"

Yavaş'ın, Yeni Parti'nin bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa ilk sırada yer alacağını belirten Bulut, resmî adaylarının hâlâ Ekrem İmamoğlu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hayır, hiç konuşmadık. Hiç konuşmayacağız da. Çünkü bizim adayımız var zaten. Adayımız Ekrem İmamoğlu. Sadece bizim adayımız da değil. Ön seçimden çıkan bir aday. O döneme geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun durumuna elbette bakılır. Ama bugün mesele, genel başkanımızın söylediği gibi, yol cümleden değerlidir. İnanın kişilerle ilgili hiçbir şeyin kıymetiharbiyesi kalmadı. Bunun içerisinde genel başkan da dâhil olmak üzere."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2. sürgün yaş çay kampanyası hız kesmeden devam ediyor2. sürgün yaş çay kampanyası hız kesmeden devam ediyor
'İşgal' olarak niteleyip uyardı: "Başımıza tam olarak bu gelecek"'İşgal' olarak niteleyip uyardı: "Başımıza tam olarak bu gelecek"

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP Yeni Parti
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.