Yeni sızıntı! iPhone 17 Pro’da kamera çıkıntısı büyüyor, logo yer değiştiriyor

Apple’ın 2025 sonbaharında tanıtması beklenen iPhone 17 serisine yönelik sızıntılar art arda gelmeye başladı. Özellikle Apple’ın bir sonraki nesil iPhone modellerini tanıtacağı tarihe yaklaştıkça sızıntılar daha sık ortaya çıkıyor. Son olarak iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in nasıl görünebileceğine dair yeni taslak görseller, sık sık sızıntılar yapan bir kaynak tarafından paylaşıldı. Yeni görseller, iPhone 17’nin Pro modellerinden neler beklenebileceğini gözler önüne serdi.

iPHONE 17 PRO MODELLERİNDE GENİŞ KAMERA ÇIKINTISI

Majin Bu tarafından paylaşılan görselde, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max şeffaf kılıflar içinde gösteriliyor. Tasarım, arka yüzeyde beklenen güncellemeleri içeriyor; özellikle neredeyse cihazın tamamına yayılan geniş bir kamera çıkıntısı göze çarpıyor. Bu çıkıntı genişlemiş olsa da, her zamanki gibi sol üst köşede üçlü kamera sensörü yerini koruyor. Ancak, LiDAR sensörü ve flaş sağ tarafa taşınmış.

'iPHONE 17 PRO’NUN APPLE LOGOSU AŞAĞIYA KAYIYOR'

Ayrıca görsellere göre arka taraftaki Apple logosu aşağıya kaydırılıyor. Burada logo, MagSafe halkasının ortasında değil, kamera çıkıntısının altındaki dairesel bölümün tabanına konumlandırılmış gibi görünüyor.

DEĞİŞİKLİKLERDEN MAGSAFE DE NASİBİNİ ALIYOR

Görselde ayrıca MagSafe'in mıknatıs halkası, alışıldık konumuna göre biraz daha aşağıda gibi duruyor. Bu yüzden MagSafe’in konumunda olası bir değişiklik olabileceği söyleniyor. Bu değişiklik, Majin Bu’nun 2 Temmuz’da dile getirdiği bir söylentiyle örtüşüyor. Buna göre buradaki amaç ise daha büyük hale gelen kamera çıkıntısının MagSafe aksesuarlarının düzgün bağlanmasını engellememesi.

Majin Bu’nun sızıntılar konusundaki geçmişi ise pek güvenilir değil. Sosyal medya hesabı, genellikle Çin sosyal medyasından alınan görselleri çok az yorumla paylaşıyor ya da tahmine dayalı içerikler yayımlıyor. Bu görselin Bu tarafından mı üretildiği, yoksa internetten başka bir yerden mi alındığı ise belirsizliğini koruyor.

MagSafe ve logo değişikliklerinin doğruluğu konusunda ise kesin bir şey söylemek mümkün değil; çünkü bunlar büyük ölçüde Bu’nun kendi paylaşımlarına dayanıyor. Yine de, diğer söylentiler ve sızıntılar göz önüne alındığında, bu render dikkat çekici görünüyor.