Yeni söylenti: 2027'ye kaldı denilen iPhone Air 2, önümüzdeki yıl tanıtılabilir

Kasım ayında çıkan bir rapor, orijinal modelin hayal kırıklığı yaratan satış rakamları nedeniyle Apple'ın iPhone Air 2'yi 2027 Baharı'na ertelediğini iddia etmişti. Şimdi ise yeni bir söylenti ortaya çıktı.

Enes Çırtlık

Yeni bir söylentiye göre, iPhone Air'ın halefi önceki söylentilere rağmen gelecek yıl (2026) gelebilir.

Bu iddia, Weibo üzerinden paylaşım yapan sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital'den geldi. Kaynak, iPhone Air 2'nin Eylül 2026'daki sonbahar iPhone lansman etkinliğinde tanıtılacağının doğrulandığını öne sürdü.

Bu arada kaynak, iPhone 17e'nin de bahar lansmanı için takvime uygun ilerlediğini ve seri üretim aşamasına girdiğini iddia ediyor.

Yeni söylenti: 2027 ye kaldı denilen iPhone Air 2, önümüzdeki yıl tanıtılabilir 1

EYLÜL'DE FOLD İLE PRO'LAR, BAHARDA DİĞERLERİ

Daha önceki raporlara dayanarak Apple'ın gelecek yıl Eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold'u tanıtması bekleniyordu. İkinci nesil iPhone Air'in ise, iPhone 18 ve iPhone 17e ile birlikte 2027 baharında çıkmasının planlandığı bildirilmişti.

iPhone Air 2'nin; çift arka kamera kurulumu, daha büyük bir batarya, daha düşük bir fiyat ve buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi sunacağı söylentiler arasında.

