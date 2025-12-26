Yeni söylenti: 2027'ye kaldı denilen iPhone Air 2, önümüzdeki yıl tanıtılabilir

Yeni bir söylentiye göre, iPhone Air'ın halefi önceki söylentilere rağmen gelecek yıl (2026) gelebilir.

Bu iddia, Weibo üzerinden paylaşım yapan sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital'den geldi. Kaynak, iPhone Air 2'nin Eylül 2026'daki sonbahar iPhone lansman etkinliğinde tanıtılacağının doğrulandığını öne sürdü.

Bu arada kaynak, iPhone 17e'nin de bahar lansmanı için takvime uygun ilerlediğini ve seri üretim aşamasına girdiğini iddia ediyor.

EYLÜL'DE FOLD İLE PRO'LAR, BAHARDA DİĞERLERİ

Daha önceki raporlara dayanarak Apple'ın gelecek yıl Eylül ayında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold'u tanıtması bekleniyordu. İkinci nesil iPhone Air'in ise, iPhone 18 ve iPhone 17e ile birlikte 2027 baharında çıkmasının planlandığı bildirilmişti.

iPhone Air 2'nin; çift arka kamera kurulumu, daha büyük bir batarya, daha düşük bir fiyat ve buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi sunacağı söylentiler arasında.