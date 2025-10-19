HABER

Yeni söylenti geldi: Samsung Galaxy S26 Pro bekleyenlere kötü haber!

Samsung’un Galaxy S25 serisinin halefi Galaxy S26 serisi ile ilgili yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Son bir söylenti ise Samsung Galaxy S26 Pro bekleyenler için kötü haber niteliği taşıyor gibi görünüyor.

Enes Çırtlık

Bir süredir Samsung’un Galaxy S25’in halefine “Galaxy S26 Pro” adını vereceği yönünde çok sayıda söylenti dolaşıyordu. Bu kadar çok iddia ortaya atılınca, neredeyse kesin bir bilgi gibi görünmeye başlamıştı. Ancak yeni bir söylenti bunun tam tersini iddia ediyor.

'SAMSUNG GALAXY S26 PRO YOK'

İddiaya göre, Galaxy S26 Pro diye bir model olmayacak; S25’in halefi sadece Galaxy S26 olarak adlandırılacak. GSM Arena'da yer alan habere göre, bu model, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modelleriyle birlikte piyasaya çıkacak.

Bir dönem Galaxy S26 Edge’in, iptal edilen S26+ modelinin yerini alacağı öne sürülmüştü. Ancak son gelen bilgilere göre durum tam tersi. Çünkü bu bilgilere göre;

  • Galaxy S25 Edge'in düşük satış rakamları nedeniyle Galaxy S26 Edge iptal edildi.
  • S26+ modelinin üretimi devam edecek ve diğer iki modelle birlikte tanıtılacak.

Son iddialara göre ise Galaxy S26, birçok pazarda tıpkı S26+ gibi Samsung’un Exynos 2600 işlemcisiyle çalışacak. Kameraların S25’tekiyle aynı kalacağı, en büyük farkın ise batarya kapasitesinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yine iddialara göre S26, 4.000 mAh’den 4.300 mAh’ye yükseltilmiş bir pil ile gelecek. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını Samsung, S26 ailesini tanıttığı zaman kesin olarak öğreneceğiz.

