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Yeni varyantlar ortaya çıktı: COVID-19 vakalarında yaz artışı!

Corona virüs vakalarında yeniden artış yaşanıyor. Avrupa’da 'Stratus' ve 'Nimbus' adlı yeni varyantlar görülmeye başlanırken, uzmanlar belirtilerin çeşitliliğine ve gastroenterit vakalarıyla karışabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni varyantlar ortaya çıktı: COVID-19 vakalarında yaz artışı!

Corona virüs yeniden gündemde. Yaz aylarında beklenmedik şekilde artış gösteren COVID-19 vakalarının arkasında, Avrupa'da etkili olmaya başlayan 'Stratus' ve 'Nimbus' varyantlarının olduğu düşünülüyor. Türkiye’de varyant analizleri şu anda yapılmıyor ancak uzmanlar belirtilere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

"VAKALARDA ARTIŞ OLDUĞUNU GÖZLEMLEMEKTEYİZ"

Yeni varyantlar ortaya çıktı: COVID-19 vakalarında yaz artışı! 1

NTV'de yer alan habere göre; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "Yaz ayına girmemize rağmen hazirandan bu yana artış var. Önce çocuk hastalarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde fazla sayıda görmeye başladık. Ama şimdi artık bağışıklık sisteminden bağımsız olarak yaştan bağımsız olarak vakalarda artış olduğunu gözlemlemekteyiz." dedi.

BELİRTİLER DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Köksal, hastalığın belirtilerinde farklılıklar olduğunu da belirterek, "Bazı vakalarda ishalle ve halsizlikle, ateşle ortaya çıkarken, bazı vakalarda solunum yolu semptomlarının boğazda gıcıklanma, hafif öksürük, hafif ateş gibi belirtilerin ön planda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Demek ki ortamda tek bir varyant yok. Birden fazla varyant dolaşıyor ki hastalardaki belirtiler farklılık gösteriyor." diyen Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"İKİ HASTALIĞIN BELİRTİLERİ KARIŞABİLİYOR"

Yeni varyantlar ortaya çıktı: COVID-19 vakalarında yaz artışı! 2

"Her yaz olduğu gibi gastroenterit yani bağırsak enfeksiyonları da sık görülüyor. Öyle ki bazı hastalarda iki hastalığın belirtileri karışabiliyor. Yaz ayındayız. Dışarıda gıda tüketimi fazla soğuk su içme, dondurma gibi ya da dış ortamda iyi yıkanmamış sebzelerin yenmesi de gastroenterit yaptığı için vakalarda karışıklığa yol açabiliyor.

Covid mi yoksa gastroenterit vakasıyla mı karşı karşıyayız. Bunun ayrımını her zaman yapmak mümkün olmuyor.

Uzmanlar, özellikle ileri yaş grubundakilerin ve kronik hastalığı olan bireylerin kalabalık ortamlarda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
covid covid-19 kovid-19 varyant
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