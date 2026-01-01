Yeni yıl karla başladı! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı Türkiye'yi esir aldı. Şiddetini artıran yağışların ardından göz gözü görmeyecek duruma geldi. 1 Ocak resmi tatilinin ardından gözler 2 Ocak Perşembe gününe çevrildi. Birçok ilden öğrencilerin beklediği haber geldi ve okullar tatil edildi. 2 Ocak'ta okulları tatil eden illerin sayısı ise her geçen dakika artıyor. İşte illerde son durum...

HAKKARİ

Hakkari’de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim merkezlerinde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltmasının beklendiği, ancak gece saat 24.00’ten cuma sabahı 06.00’ya kadar yeniden ve yoğun şekilde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergâhlarında çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının eksi 10 derecenin altına düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından ilave riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil) 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ve engelli bireylerin ulaşımda karşılaşabileceği riskler nedeniyle aynı tarihte RAM’larda da hizmet verilmeyeceği bildirildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri, 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı açıklandı.

ŞIRNAK

Şırnak genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasına göre; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim faaliyetleri durduruldu.

Öte yandan eğitime ara verilen günlerde, malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile ya da çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak Valiliği, alınan kararın vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığını belirtti.

AMASYA

Amasya’da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İl genelindeki resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri yer verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası eğitime cuma günü için de ara verildi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çarşamba günü eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, şehir genelinde kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı devam etmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşturmasının beklendiği bildirildi.

Valilikte öğrenci ve vatandaşların güvenliği gözetilerek 2 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ELAZIĞ

Elazığ’da etkisini sürdüre kar yağışından dolayı eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 02 Ocak 2026’da da Maalesef okullarınızda olamayacaksınız. Dileğim Pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

KARS

Kars'ta eğitime kar engeli, kent genelinde okullar yarın tatil, engelliler ve hamileler idari izinli, kötü hava koşullarından dolayı bugün tüm uçak seferi iptal edildi.

Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 02 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle İzmir-Kars, Ankara-Kars, İstanbul-Kars ve Sabiha Gökçen-Kars seferlerini gerçekleştirecek uçakların karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklendiği vurgulanırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 2 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.”