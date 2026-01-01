Yeni yılın ilk gününde şehit kardeşini yalnız bırakmadı

Her yıl yeni yılın ilk gününde şehit annesi Bedriye Hamlı ile birlikte şehitliği ziyaret eden Ayhan Hamlı, bu yıl 89 yaşındaki annesinin sağlık durumu ve soğuk hava şartları nedeniyle ziyareti tek başına gerçekleştirdi. Şehit annesi Bedriye Hamlı'nın, yıllardır sürdürdüğü bu anlamlı ziyarete ilk kez katılamadığı için üzgün olduğu öğrenildi.

Ayhan Hamlı, annesinin selam ve dualarını kardeşi Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabri başında iletti. Yeni yılın ilk gününde şehitlikte bulunmanın kendileri için bir gelenek ve manevi bir sorumluluk olduğunu belirten Hamlı, tüm şehitler için dua etti.

Ayhan Hamlı, terörle mücadele konusunda şehit ailelerinin hassasiyetlerine dikkat çekerek, "Biz şehit yakınları herkesten fazla terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ancak bunun yolu terör örgütü elebaşını muhatap almaktan geçmez. Şehitlerimizin hatırası buna izin vermez" dedi.

Ziyareti sırasında soğuk hava ve kar yağışına rağmen Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne bağlı iki görevlinin şehitlikte temizlik ve mezar bakımı yaptığını gördüğünü belirten Ayhan Hamlı, görevli personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Şehit yakını olarak bu emeği takdir ettiğini ifade eden Hamlı, yeni yılın ilk gününde gösterilen hassasiyetin kendisini mutlu ettiğini söyledi.