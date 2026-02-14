HABER

Yer: Kasımpaşa! Kübra 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi

Cansu Çamcı

Kasımpaşa'da kahreden bir olay yaşandı. Evinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen 21 yaşındaki Kübra Kölge, odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Daha sonra yere düşerek ağır yaralanan Kölge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kölge'nin başında sinir krizi geçiren annesini vatandaşlar, 'bir şey yok yaşıyor' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kübra Kölge, ailesiyle birlikte yaşadığı evin salonunda oturduğu sırada odasına geçti. Kısa bir süre sonra Kölge, 5'inci katın penceresinden tenteye düştü. Tenteden yere düşen Kölge ağır şekilde yaralandı.

Yer: Kasımpaşa! Kübra 5 inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi 1

Kölge'yi gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kölge'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kübra Kölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yer: Kasımpaşa! Kübra 5 inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi 2

'BİR ŞEY YOK YAŞIYOR'

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kölge kanlar içerisinde yerde yatıyor.

Yer: Kasımpaşa! Kübra 5 inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi 3

Annesi Aysel Kölge (47) ise kızının başında sinir krizi geçiriyor. Vatandaşlar ise 'bir şey yok yaşıyor' diyerek kadını sakinleştirmeye çalışıyor. Vatandaşların ise panik yaşadığı görülüyor.

Yer: Kasımpaşa! Kübra 5 inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi 4

'ABLAMI PENCEREDE GÖRDÜM'

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kölge'nin kız kardeşi Ü.G.K.'nın (12) ifadesine başvurdu. Ü.G.K., ailesiyle oturduğu sırada ablasının odasına gittiğini ve kendisini de son olarak pencerede gördüğünü söyledi.

Yer: Kasımpaşa! Kübra 5 inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi 5

Polisin ifadesine başvurduğu binadaki komşular ise herhangi bir kavga ve gürültü sesi duymadıklarını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yer: Kasımpaşa! Kübra 5 inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi 6

Kasımpaşa aile
