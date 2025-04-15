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Yeni Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi milletvekilleri İklim Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesini istedi

Yeni Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi milletvekilleri, İklim Kanunu Teklifi'nin tamamen geri çekilmesini istedi. Denizli milletvekili Sema Silkin Ün "Küresel bir akıl var. Bunlar tabiatı istedikleri gibi hunharca yok ediyor." dedi.

Yeni Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi milletvekilleri İklim Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesini istedi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Denizli milletvekilleri Sema Silkin Ün ve Şerafettin Kılıç ile Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü alan Ün, milletlerin istikametini bozmamak adına bu kanun teklifine karşı çıktıklarını belirterek, "Küresel bir akıl var. Bunlar tabiatı istedikleri gibi hunharca yok ediyor. Bize de 'gidin ormanlarda ağaç sayın' diye görev veriyorlar. Biz de bu görevi kabul etmiyoruz." dedi.

Kılıç da kanun teklifinin revize maksatlı değil, tamamen geri çekilmesinden yana olduklarını ifade etti.

İklim Kanunu Teklifi'ne tümden karşı olduklarının altını çizen Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla da bu teklifin "insanlığa karşı ihanet, rahmani düzene savaş açmak" anlamına geldiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İklim Kanunu Teklifi'ne karşı sivil toplum örgütleriyle birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Özdağ, Çin, Hindistan veya ABD'nin hiçbir kural tanımadan dünyayı kirlettiğini, bu ülkelere yaptırım uygulanmadığını ancak kalkınmakta olan ülkelere dayatmada bulunulduğunu belirterek, teklifin bir "imtiyaz yasası" niteliğinde olduğunu savundu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Yeniden Refah Partisi
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