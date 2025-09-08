Yenice'de mezarlıkta ayı paniği: Mezar taşlarını kırdı, köylü tedirgin!

Karabük'ün Yenice ilçesi Şirinköy köyü Yazır Mahallesi'nde yaşanan olay, bölge halkını tedirgin etti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde mezarlığa giren bir ayı, yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybeden Yakup Kaya'nın mezarını hedef aldı. Ayı, mezarın üzerindeki tahtaları parçalayarak mezarı kazmaya başladı. Aynı bölgede bulunan Kezban Kaya'ya ait mezarı da kazmaya çalışan ayı, daha sonra mezarlıktan uzaklaştı.

MEZARLIK ZARAR GÖRDÜ

Sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Yakup Kaya'nın mezarının neredeyse tamamen açıldığını, Kezban Kaya'nın mezarının da zarar gördüğünü fark ettiler. Durum, Kaya ailesine bildirildi. Olay yerine gelen aile fertleri, mezarları yeniden toprakla doldurarak onarmaya çalıştı. Ancak, ayının tekrar gelebileceği endişesiyle büyük bir korku yaşadılar. Köy sakinlerinden Satılmış Bostancı, olayı şu sözlerle anlattı: "Sabah geldiğimizde mezarın halini görünce şok olduk. Ayı, mezarı fazlasıyla kazmış. Tahtaları paramparça etmiş. Bu durumun tekrar yaşanmasından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." Köy sakinleri, ayının aç kalması nedeniyle mezarlığa geldiğini düşünüyor. Ayının, mezarlarda yiyecek aradığı tahmin ediliyor.

Köyün mezarlığının ormana yakın olması, ayının kolaylıkla mezarlığa ulaşmasına neden oluyor. Vatandaşlar, yetkililerden mezarlığın etrafına tel örgü çekilmesini veya başka bir önlem alınmasını talep ediyor. Ayrıca, ayının yakalanarak doğal yaşam alanına bırakılmasını istiyorlar. Olayın ardından jandarma ekipleri de mezarlığa gelerek inceleme yaptı. Ekipler, ayının izlerini takip ederek, ayının hangi yöne gittiğini belirlemeye çalışıyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle gece saatlerinde mezarlığa gitmemeleri, yalnız dolaşmamaları ve herhangi bir tehlike anında jandarmaya haber vermeleri istendi. Karabük'te daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Ormanlık alanlara yakın köylerde yaşayan vatandaşlar, sık sık ayılarla karşılaşıyor. Ayıların, yerleşim yerlerine inmesi, özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösteriyor. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik yaratıyor. Yetkililer, ayı saldırılarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ayı saldırılarından korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Ayrıca, ormanlık alanlara yiyecek bırakılmaması, çöplerin düzenli olarak toplanması gibi önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Yenice'deki mezarlık olayı, bölgedeki yaban hayatı ve insan etkileşimi konusunda ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Yetkililerin ivedilikle önlem alması, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de yaban hayvanlarının zarar görmesini engellemek açısından büyük önem taşıyor. Köylüler, endişeyle yetkililerden çözüm bekliyor.