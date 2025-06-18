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Yeniden değerleme oranı nedir? Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplanır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, çeşitli durumlara ve nedenlere bağlı olarak vergi, ceza, harç ya da diğer mali yükümlülüklere sahip olurlar. Kanunlara bağlı olarak uygulanan vergi ve çeşitli ödeme yükümlülükleri zamanında yerine getirilmediği zaman bazı cezai yaptırımlar da uygulanabilmektedir.

Yeniden değerleme oranı nedir? Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplanır?
Ferhan Petek

Her yıl belli periyotlar halinde düzenlenen çeşitli uygulamalar hesaplanırken, Türkiye’nin farklı alanlardaki güncel durumları da göz önüne alınır. Örnek olarak enflasyon oranının değişim durumu ve yüzdesi vergilerin, harçların ya da cezalar gibi çeşitli yükümlülüklerin bedellerinde ve oranlarında yapılacak olan güncellemeleri etkiler niteliktedir.

Yeniden değerleme oranı nedir? Yeniden değerleme oranı ne anlama gelir?

Türkiye’de vergi, harç, ceza ya da diğer mali sorumlulukların güncellenmesinde yıllık artık oranı esas alınır. Bu durum da yeniden değerleme oranı olarak ifade edilir. Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen bu oranlar özellikle enflasyonun etkisi ile ekonomik değerlerin reel seviyeye çekilmesini sağlamaktadır.

Resmi Gazete’de her yıl ilan edilen bu oranlar çeşitli finans işlemlerinde referans olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda yeniden değerleme oranının ekonomik sürekliliğin ve mali düzenin korunmasında da son derece önemli bir noktada olduğu kabul edilir.

2025 yılında birçok vergisel düzenlemede kullanılan yeniden değerlenme oranı %43,93 olarak açıklanmıştır. Birçok sektörde ve alanda uygulanan bu orana özelikle vergi, sigorta ve muhasebe işlemleri açısından bu oranın bilinmesi durumu firmaların doğru bir şekilde finansal planlar yapmalarına da imkan tanımaktadır.

Yeniden değerleme oranı nasıl hesaplanır?

Yeniden değerleme oranını hesaplamak için bir süreç uygulanır. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanmış olan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) verilerine dayanarak hesaplama işlemi yapılır. Bu hesaplamalar 12 aylık ortalama değişimler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Oran hesaplaması süreci şu şekilde ilerler:

  • TÜİK’in her yıl düzenli olarak yayınladığı oranlar geçerli kabul edilir.
  • Kasım ayında bir önceki yıla ait olan ve kasıma kadar geçen 12 aylık sürecin ortalama Yİ-ÜFE artışının hesabı yapılır.
  • Oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranı şeklinde resmi olarak ilan edilir.
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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Değerleme Oranı oran
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