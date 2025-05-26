HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yeniden gizli kamera skandalı! Denizli'de prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar o anları paylaştı

Sapanca'da bungalovda yaşanan gizli kamera skandalına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Denizli'de günlük kiraya verilen bir odada gizli kamera skandalı ortaya çıktı. Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3’lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamera tespit etti. İşte detaylar...

Yeniden gizli kamera skandalı! Denizli'de prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar o anları paylaştı
Cansu Akalp

Sapanca'da bungalov kiralayan aile, evin tavan aydınlatma lambasında gizli kamera olduğunu anlamıştı. Jakuziyi de gören konumdaki gizli kamera aileyi dehşete düşürürken, olay sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Sapanca'da yaşanan olay sonrası bir gizli kamera skandalı haberi de Denizli'den geldi.

GÜNLÜK KİRALANAN ODADA 3'LÜ PRİZ İÇİNDE GİZLİ KAMERA BULUNDU!

Denizli'nin Kınıklı Mahallesi'nde günlük kiraya verilen bir odada gizli kamera ortaya çıktı. Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3’lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamerayı buldu.

Screenshot_6

EVİ KİRALAYANLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR!

İbrahim Haskaloğlu o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Screenshot_3

Haskaloğlu, "Denizli'de günlük oda kiralayan bir kişi, 3 farklı odada anlık görüntü gönderen gizli kamera düzeneği tespit etti. Evi kiralayanlar hakkında suç duyurusunda bulundular." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz'e gidecek bu hastalar dikkat!Karadeniz'e gidecek bu hastalar dikkat!
Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Anahtar Kelimeler:
Denizli gizli kamera kiralık daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldızı şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı? Gerçek sonradan ortaya çıktı

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

Flaş iddia: "2 yeni Bakanlık geliyor, 8 Bakan değişebilir"

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

17 günde 150 bin TL'lik kazancı onun için elinin tersiyle itti!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Oğlunu boş araziye çağırdı! Acımasızca katletti: Ardından yaptığı bir şehrin kanını dondurdu

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.