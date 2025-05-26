Yeniden gizli kamera skandalı! Denizli'de prizden gizli kamera çıktı, evi kiralayanlar o anları paylaştı

Sapanca'da bungalov kiralayan aile, evin tavan aydınlatma lambasında gizli kamera olduğunu anlamıştı. Jakuziyi de gören konumdaki gizli kamera aileyi dehşete düşürürken, olay sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Sapanca'da yaşanan olay sonrası bir gizli kamera skandalı haberi de Denizli'den geldi.

GÜNLÜK KİRALANAN ODADA 3'LÜ PRİZ İÇİNDE GİZLİ KAMERA BULUNDU!

Denizli'nin Kınıklı Mahallesi'nde günlük kiraya verilen bir odada gizli kamera ortaya çıktı. Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3’lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamerayı buldu.

EVİ KİRALAYANLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR!

İbrahim Haskaloğlu o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Haskaloğlu, "Denizli'de günlük oda kiralayan bir kişi, 3 farklı odada anlık görüntü gönderen gizli kamera düzeneği tespit etti. Evi kiralayanlar hakkında suç duyurusunda bulundular." ifadelerini kullandı.