HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Yeniden Refah Partili Bekin: Açıklamalarını bekliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ni değerlendirdi.

Yeniden Refah Partili Bekin: Açıklamalarını bekliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, siyonist İsrail ile yapılan İbrahim Anlaşmalarına taraf olan bütün Müslüman ülkelerin bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamalarını bekliyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Katar'a yönelik son saldırıda ABD yönetiminin çifte standartlı politikasının iyice ayyuka çıktığını ifade eden Bekin, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail'in, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında imzalanan ve daha sonra Mısır, Ürdün ve BAE'nin de katıldığı İbrahim Anlaşmaları, esasen siyonizmin, askeri gücün yanı sıra diplomasi, ekonomi ve yumuşak güçle genişleme stratejisini temsil eden ve Filistin'i bütünüyle işgal ve yok etme gizli amacı taşıyan bir anlaşma olarak bilinmektedir. Bu nedenle İsrail'in Katar Devleti'ne yaptığı saldırıyı görüşmek üzere bugün Katar'da yapılmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, siyonist İsrail ile yapılan İbrahim Anlaşmalarına taraf olan bütün Müslüman ülkelerin bu anlaşmadan çekildiklerini açıklamalarını bekliyoruz."

Doğan Bekin, aksi bir kararın "konuş konuş faydası yok, boşuna" özdeyişinden öteye geçmeyeceğini dile getirdi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti!

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.